C40 Şehirleri Temiz Hava ve Yeşil İstihdamda İlerledi - Son Dakika
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Ekonomi

C40 Şehirleri Temiz Hava ve Yeşil İstihdamda İlerledi

09.06.2025 11:12
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C40 şehirleri, geçen yıl 108 milyon kişiye temiz hava sağladı ve 16 milyon yeşil iş desteği sağladı.

Dünya çapında iklim krizine karşı ön saflarda mücadele veren, aralarında New York, Paris, İstanbul, Tokyo, Lagos ve Buenos Aires'in bulunduğu 97 metropolden oluşan C40 şehirlerinin, temiz hava ve yeşil iş alanlarında yürüttükleri çalışmalar sonucu geçen yıl yaklaşık 108 milyon kişi daha temiz hava solumaya başladı.

AA muhabirinin C40'ın yayımladığı 2024 Yıllık Raporu'ndan yaptığı derlemeye göre, geçen yıl temiz hava ve yeşil istihdam için harekete geçilirken, vatandaşların sağlık, refah ve ekonomik fırsatlarını artırmaya yönelik çalışmalar ön plana çıktı.

C40 üyesi 74 şehirde geçen yıl 16 milyon "yeşil iş" desteklenerek 2030'a kadar 50 milyon işe ulaşma hedefi için önemli bir eşik geçildi. Bu rakamın, gençler ve göçmenler gibi dezavantajlı grupların dahil edileceği kapsayıcı programlarla artırılması hedefleniyor.

Aynı dönemde şehirlerin temiz hava girişimleri hız kazanırken, bu sayede hava kalitesi ve insan sağlığını tehdit eden "PM2.5 partikül madde" düzeylerinde Avrupa'da yüzde 17, Çin'de yüzde 23, Güney ve Batı Asya'da yüzde 9, Afrika'da ise yüzde 5 oranında düşüş sağlandı.

C40 İcra Direktörü Mark Watts, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "C40 şehirleri, ekonomik kalkınmayı çevresel sürdürülebilirlikle bir arada ilerletebileceğimizi gösteriyor. Fosil yakıtlardan uzaklaşmayı merkeze alan dönüşüm, sosyal kapsayıcılığı önceliklendirirken aynı zamanda ekonomik refahı da beraberinde getiriyor." ifadelerini kullandı.

Şehirlerin hava kalitesi arttı

Hava kalitesine yönelik yürütülen çalışmalar sayesinde Madrid ve Barselona gibi büyük şehirlerde, geçen yıl hava kalitesinde iyileşme görüldü. Bu başarıya, trafiğe sınırlama getiren alanlar ve düşük emisyon bölgeleri gibi kapsayıcı önlemlerin etkisiyle ulaşıldı.

Öte yandan, Lagos gibi şehirlerde düşük maliyetli sensör ağları kurularak hava kirliliği noktaları tespit edilirken, Dakar'da ilk hava kalitesi yönetim planı yürürlüğe alındı.

Buna göre, dünya çapında iklim krizine karşı ön saflarda mücadele veren C40 şehirleri, geçen yıl temiz hava ve yeşil iş alanlarında önemli ilerlemeler kaydederken, yaklaşık 108 milyon kişi daha temiz havaya kavuştu.

Rapora göre, geçen yıl neredeyse her dört C40 kentinden üçü kişi başı sera gazı emisyonlarını kendi ülkelerinden daha hızlı azalttı. Bu durum, kentlerin yalnızca yerel değil, ulusal düzeyde de iklim politikalarında öncü rol oynadığını ortaya koydu.

Paris ve Stockholm örnek oldu

C40 üyeleri, karbon nötr şehirler yaratmak, iklim adaletini sağlamak ve temiz enerjiye geçişi hızlandırmak amacıyla bilim temelli ve ölçülebilir taahhütlerde bulunuyor. Şehir yönetimleri, ulusal hükümetlerden bağımsız olarak iklim eylemini hızlandırma konusunda öncü roller üstleniyor.

Bu kapsamda, Paris ve Stockholm, geçen yıl C40'ın iklim uyumu, dayanıklılık ve eşitlik odağında, karar alma, uygulama planlaması oluşturma, izleme, değerlendirme ve raporlama süreçlerini içeren yeni "İklim Geçiş Çerçevesi" kriterlerini karşılayan ilk şehirler olarak öne çıktı.

Paris'in planı, 2030'a kadar karbon emisyonlarını 2004'e kıyasla yüzde 50 oranında azaltma hedefini destekleyen altı yıllık karbon bütçeleri içeriyor. 2004-2021 yıllarında emisyonlarını yüzde 36 oranında azaltan Paris'in bu başarısında kentsel tüketim, enerji dönüşümü, yaşam kalitesi, uyum, döngüsel ekonomi, biyolojik çeşitlilik ve kapsayıcılığı bütüncül şekilde ele alan sektörel stratejiler yer alıyor.

Stockholm ise 2030 itibarıyla iklim-pozitif bir şehir olmayı ve tüketim kaynaklı emisyonları yarı yarıya azaltmayı hedefliyor. Şehir, ayrıca 2040'a kadar fosil yakıtlardan arınmış bir belediye olmayı hedefliyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Sağlık, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi C40 Şehirleri Temiz Hava ve Yeşil İstihdamda İlerledi - Son Dakika

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