Üye Girişi
ESKİŞEHİR - "Çağatay İHA" Türk Hava Kurumu teknik envanterine girdi - Son Dakika

ESKİŞEHİR - "Çağatay İHA" Türk Hava Kurumu teknik envanterine girdi

17.12.2021 18:29

Coşkunöz Holding yatırımı ile yenilikçi insansız hava aracı (İHA) üreticisi UAVERA tarafından imal edilen Çağatay VTOL Eğitim İHA'nın, Türk Hava Kurumu Teknik AŞ'ye eğitim amaçlı satışı yapıldı.

Coşkunöz Holding yatırımı ile yenilikçi insansız hava aracı (İHA) üreticisi UAVERA tarafından imal edilen Çağatay VTOL Eğitim İHA'nın, Türk Hava Kurumu Teknik AŞ'ye eğitim amaçlı satışı yapıldı.

Daha önce Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türk Hava Kuvvetleri envanterlerinde kullanılan Çağatay VTOL Eğitim İHA, UAVERA ile THK Teknik arasında yapılan sözleşme doğrultusunda ge rçekleşen sertifika töreni ile THK Teknik'e teslim edildi. Sözleşme kapsamında İHA için simülasyon sistemi de bulunuyor.

Eskişehir THK İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen törende konuşan THK Teknik Uçak Bakım AŞ Genel Müdürü Cemal Balıkçı, THK'nin kuruluş amaçlarının Türk gençliğine havacılığı sevdirmek,, Türkiye'de kurulacak yerli havacılık sanayilerine öncülük etmek ve desteklemek olduğunu söyledi.

Bu törende her iki amaca yönelik güzel bir iş gerçekleştirdiklerini ifade eden Balıkçı, şunları kaydetti:

"Yapılan çalışmalar ile Türk Hava Kurumu adeta küllerinden yeniden doğuyor. 1930'larda başlayan planör uçuşları bu meydanda Vecihi Hürkuş'un paraşütle atlayarak keşfettiği ve kuruluşunu sağladığı İnönü Havacılık Tesisleri'nde bugünün en gelişmiş hava aracı olan İHA2 aracımızı yerli savunma şirketimiz olan Coşkunöz Holdingden tedarik ederek bugün faaliyetine başlıyoruz. Memleketimize, milletimize hayırlı, uğurlu olsun. Türk gençliğini İHA pilotu yapmak üzere buraya bekliyoruz. Şu anda üniversitelerimizin havacılık bölümlerinin tamamı bununla ilgileniyor. THK Üniversitesinde bununla ilgili bir bölüm açtık. 60 kişilik kontenjanla İHA pilotajı ve pilot bakımcısı yetiştireceğiz. Diğer üniversitelerimizden de yoğun bir talep var. Çağın gereklerine uygun olarak geliştireceğimiz İHA3 sistemlerini de buraya yerleştirerek Türk gençliğine burada İHA pilotaj kursu vermeye devam edeceğiz."

"Yaklaşık 19 bin fit maksimum irtifa kabiliyeti var"

UAVERA Genel Müdürü Ünver Şahin de havacılık sektörüne ve Türk Hava Kurumuna sağladıkları katkıdan duydukları mutluluğu dile getirdi.

"Teslim edilen Çağatay VTOL Eğitim İHA, THK Teknik bünyesinde SHGM İHA2 pilot sertifikası almak isteyen adayların İHA2 uçuş eğitimlerinde kullanılacak." diyen Şahin, UAVERA'nın, İHA geliştirme ve üretiminin yanında Türkiye'nin İHA2 pilot ihtiyacının karşılanmasına yönelik her türlü desteği vermeye devam edeceğini aktardı.

Çağatay eğitim uçağının test uçuşunu başarıyla tamamladıklarını belirten Şahin, "İnşallah burada yeni yetişecek İHA pilotu gençlerimize katkı vermiş oluruz. Platformun kendisi, uçuş ve yer kontrol sistemi ile iletişim sistemleri tamamen kendi üretimimiz. Uçağın yaklaşık yüzde 95 komponent bazında kendimize ait yerli. Maliyet bazında yüzde 85 yerli bir uçak. Dolayısıyla bu da bizim için bir onur kaynağı. Türkiye'nin ilk dikey iniş ve kalkış uçağı, yaklaşık 19 bin fit maksimum irtifa kabiliyeti var. Operasyon irtifa kabiliyeti 10 bin fit civarında. Uçağın ayrıca iniş ve kalkış yapan farklı bir sistemi bulunmakta. Bunu da Türkiye'de ilk yapan biziz." diye konuştu.

İHA2 sertifikası alacak pilot adayları ve her iki firmanın yetkilileri katıldığı törendes ayrıca, uçuş gösterisiyle Çağatay İHA'yı havada izleme olanağı sunuldu.

Çağatay VTOL Eğitim İHA'nın özellikleri

Özgün tasarıma sahip İHA ve uçuş kontrol sistemleri geliştirme hedefiyle yola çıkan UAVERA'nın Çağatay VTOL Eğitim İnsansız Hava Aracı, kulvarında belirgin özellikleriyle öne çıkıyor.

Piste ihtiyaç duymadan dikey iniş kalkış yapabilen, özgün ve adaptif yazılım ve kontrolcüler ile donatılmış olan İHA'lar zorlu hava koşullarında ve tam otonom görev yapabiliyor. Çağatay VTOL Eğitim İHA'nın, minimum 4 saate kadar havada kalma ve 50 kilometreye kadar olan iletişim menzili bulunuyor.

Bir pilot adayı, iki teknisyenden oluşan 3 kişilik ekip aynı anda eğitim görebiliyor. UAVERA'nın geliştirdiği özgün simülasyon sistemi ise pilot adaylarına gerçek durumları deneyimleme imkanı sağlıyor.

Yapılan sözleşmeyle teslim edilen bir İHA'nın yanı sıra 2022 yılında THK Teknik envanterine yeni Çağatay VTOL İHA'ların girmesi ve iki kurumun ortak eğitimler planlaması da bekleniyor.

ESKİŞEHİR - Çağatay İHA Türk Hava Kurumu teknik envanterine girdi
ESKİŞEHİR - Çağatay İHA Türk Hava Kurumu teknik envanterine girdi
ESKİŞEHİR - Çağatay İHA Türk Hava Kurumu teknik envanterine girdi
ESKİŞEHİR - Çağatay İHA Türk Hava Kurumu teknik envanterine girdi
ESKİŞEHİR - Çağatay İHA Türk Hava Kurumu teknik envanterine girdi
ESKİŞEHİR - Çağatay İHA Türk Hava Kurumu teknik envanterine girdi
ESKİŞEHİR - Çağatay İHA Türk Hava Kurumu teknik envanterine girdi
ESKİŞEHİR - Çağatay İHA Türk Hava Kurumu teknik envanterine girdi
ESKİŞEHİR - Çağatay İHA Türk Hava Kurumu teknik envanterine girdi

İhlas Haber Ajansı, Coşkunöz, Pilot, Thk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ESKİŞEHİR - 'Çağatay İHA' Türk Hava Kurumu teknik envanterine girdi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
18:46 Bruno Pinheiro imza için İstanbul'a geliyor
18:38 Merkez Bankası'nın dolara 5. müdahalesinin miktarı netleşti!
18:14 Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönebilir
17:39 Terk edilmiş evde kapı aralığından bakan yaratık görenleri ürküttü
17:32 3 dozda tarihi geçmiş aşı kullanıldığı iddiası gündem oldu
17:31 Fenerbahçe'de sır perdesi aralandı!
17:14 Son dakika: Borsa İstanbul'da sert düşüş! Devre kesiciler uygulandı
17:08 Son Dakika: İşlemler iki kez durduruldu! Borsa İstanbul günü yüzde 9'dan fazla kayıpla kapattı
16:58 Olimpiu Morutan geldiği gibi gidiyor
16:54 Herkes başta deprem oluyor zannetti! Dev yılan toprağı yara yara yüzeyde belirdi
Fenerbahçe'de sır perdesi aralandı! Fenerbahçe'de sır perdesi aralandı!         
17:31
Herkes başta deprem oluyor zannetti! Dev yılan toprağı yara yara yüzeyde belirdi Herkes başta deprem oluyor zannetti! Dev yılan toprağı yara yara yüzeyde belirdi         
16:54
Babalık davası sebebiyle ünlü tekstilcinin mezarı açıldı Babalık davası sebebiyle ünlü tekstilcinin mezarı açıldı         
16:34
Emine Erdoğan giydi, Günay Doğunun ''Şal şepik'' kumaşına ilgi arttı Emine Erdoğan giydi, Günay Doğunun ''Şal şepik'' kumaşına ilgi arttı         
14:49
TikTok fenomeni kız saç tokası karşılığında ev sahibi oldu TikTok fenomeni kız saç tokası karşılığında ev sahibi oldu         
14:39
Doların zirveyi görmesiyle ilgili Fenerbahçeli Sipahioğlu'ndan kulüplere çağrı geldi: Derhal kapanın Doların zirveyi görmesiyle ilgili Fenerbahçeli Sipahioğlu'ndan kulüplere çağrı geldi: Derhal kapanın         
14:29
Önemli takas! Yusuf Yazıcı Beşiktaş'a, Cyle Larin Lille'e gidecek Önemli takas! Yusuf Yazıcı Beşiktaş'a, Cyle Larin Lille'e gidecek         
13:37
Adam evinin buzdolabını açtı ve dehşete düştü! Karşısında cenin pozisyonunda ölü bir bebek vardı! Adam evinin buzdolabını açtı ve dehşete düştü! Karşısında cenin pozisyonunda ölü bir bebek vardı!         
12:44
Lütfi Elvan, Erdoğan'a söz vermiş! İstifa görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı Lütfi Elvan, Erdoğan'a söz vermiş! İstifa görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı         
11:26
Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler         
11:17
Öykü Karayel, Yılın Kadını ödülünü ikizinin elinden alırken espriyi patlattı: En son okuma bayramında beraberdik Öykü Karayel, Yılın Kadını ödülünü ikizinin elinden alırken espriyi patlattı: En son okuma bayramında beraberdik         
10:23
8 aylıkken konuşmaya başlayan bebeğin ilk sözleri anne ve babasını çok şaşırttı 8 aylıkken konuşmaya başlayan bebeğin ilk sözleri anne ve babasını çok şaşırttı         
10:16
A Milli Takım'ın hocası Kuntz, çektiğimiz ''lokum'' gibi kuraya yorum yaptı, taraftarlar çıldırdı: Dalga geçiyor A Milli Takım'ın hocası Kuntz, çektiğimiz ''lokum'' gibi kuraya yorum yaptı, taraftarlar çıldırdı: Dalga geçiyor         
10:11
60 metre derinliğindeki topraktan çıkarıldı! İlk defa görülen canlı bilim insanlarını heyecanlandırdı 60 metre derinliğindeki topraktan çıkarıldı! İlk defa görülen canlı bilim insanlarını heyecanlandırdı         
10:03
Ahu Yağtu'nun şanssızlığı! Elbisesine takıldı ve kendini yerde buldu! Ahu Yağtu'nun şanssızlığı! Elbisesine takıldı ve kendini yerde buldu!         
09:42
Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği kaza sonrası ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği kaza sonrası ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu         
09:04
Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu         
08:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2021 19:10:46. #1.12#
SON DAKİKA: ESKİŞEHİR - "Çağatay İHA" Türk Hava Kurumu teknik envanterine girdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement