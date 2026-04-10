Çağrı Bey gemisiyle Somali'de petrol ve doğal gaz aramada yeni dönem başladı - Son Dakika
Çağrı Bey gemisiyle Somali'de petrol ve doğal gaz aramada yeni dönem başladı

10.04.2026 18:08
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: - "Mogadişu'ya 372 kilometre uzaklıktaki ilk kuyumuz olan Curad-1 ile inanıyorum ki enerjide Somali'de yeni bir dönem açılıyor" - "Toplamda 7 bin 500 metrelik bir derinliğe ulaşacağız. Bu yönüyle Curad-1, dünyanın en derin ikinci deniz sondajı olacak" - "Türkiye bugün itibarıyla sınırları dışında da derin deniz sondajı yapan ülkeler ligine yükseliyor"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çağrı Bey sondaj gemisinin kıtanın en doğusunda yer alan Afrika Boynuzu'nda göreve hazır olduğunu belirterek, "Bugün attığımız bu tarihi adımla Türk petrol, doğal gaz aramacılığında artık yeni bir dönem başlıyor." dedi.

Bayraktar, Somali'nin başkenti Mogadişu'da, Çağrı Bey derin deniz sondaj gemisini karşılama töreninde konuştu.

2024 Ekim'de Oruç Reis sismik araştırma gemisini karşılamak için yine Mogadişu Limanı'nda olduklarını anımsatan Bayraktar, "O zaman yine bugünkü gibi heyecanlı ve coşkulu bir tören tertip edilmişti. Ardından Oruç Reis gemimiz Somali açıklarında 7 ay süren sismik çalışma yürüttü. 3 farklı blokta toplam 4 bin 464 kilometrekarelik 3 boyutlu sismik veri topladı." diye konuştu.

Bakan Bayraktar, yapılan sismik çalışmaların sonucunda bölgede umut vadeden jeolojik yapının gözlemlendiğini aktararak, "Kuyunun adını, Somali'de yeni doğan ilk bebek anlamına gelen 'Curad' koyduk. Mogadişu'ya 372 kilometre uzaklıktaki ilk kuyumuz olan Curad-1 ile inanıyorum ki enerjide Somali'de yeni bir dönem açılıyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin, Fatih, Yavuz, Kanuni, Abdülhamid Han, Yıldırım ve Çağrı Bey gemileriyle dünyanın en büyük 4. derin deniz arama filosuna sahip ülkesi haline geldiğine işaret eden Bayraktar, şunları kaydetti:

"Geçen 10 yılda geliştirdiğimiz kabiliyet ve tecrübeli insan kaynağımızla, Karadeniz'de doğal gaz bulduk ve şimdi ülkemizdeki 4 milyon evin ihtiyacını buradan üretiyoruz. Türkiye Petrolleri'ndeki jeologlarımız, petrol mühendislerimiz, doğal gaz mühendislerimiz ve jeofizikçilerimizle bugün Afrika'dayız. Her biri alanında uzman çalışanlarımız ve milli enerji filomuz sayesinde kıtanın en doğusunda yer alan Afrika Boynuzu'nda göreve hazırız. Bugün attığımız bu tarihi adımla Türk petrol, doğal gaz aramacılığında artık yeni bir dönem başlıyor."

Bayraktar, Çağrı Bey'in Türkiye'nin yurt dışındaki ilk derin deniz sondajını Somali'de gerçekleştireceğini dile getirerek, "Gemimizi 15 Şubat'ta Taşucu Limanı'ndan Somalili bakan arkadaşlarımla birlikte uğurladık. Çağrı Bey, 114 metrelik kule yüksekliği sebebiyle önce Akdeniz'i bir ucundan bir ucuna geçti. Sonra Afrika kıtasını baştan sona dolaştı ve 53 günlük seyrüseferin ardından Mogadişu açıklarına demirledi." sözlerini sarf etti.

Sondaj 7 bin 500 metre derinlikte yapılacak

Alparslan Bayraktar, geminin görev yapacağı kuyunun bulunduğu bölgenin açık denizde, kıyıdan 370 kilometre uzaklıkta olduğunu söyledi.

Deniz tabanından itibaren yaklaşık 4 bin metrelik sondaj planladıklarını ifade eden Bayraktar, "Toplamda 7 bin 500 metrelik bir derinliğe ulaşacağız. Bu yönüyle Curad-1, dünyanın en derin ikinci deniz sondajı olacak. Çağrı Bey'e bu kritik görevde Altan, Korkut ve Sancar isimli gemilerimiz refakat edecek." dedi.

Bayraktar, destek gemilerinin malzeme ve yakıt temininde, personel sevkiyatında ve konumlandırma operasyonlarında görev üstleneceğini vurgulayarak, Somali misyonunda gemilerde ve karada toplam 500 personelin 6 haftalık vardiyalar halinde çalışacağını dile getirdi.

Filoyu zorlu bir görevin beklediğinin altını çizen Bayraktar, "Özellikle Muson mevsiminde deniz hareketliliği ve yağışlarla mücadele etmek zorunda kalacaklar ancak hem milletimizin hem Somali halkının duaları onların yanında olacak. İklim ve hava şartlarının uygun seyretmesi durumunda sondaj operasyonumuzu 6 ila 9 ay arasında tamamlamayı planlıyoruz. Donanmamıza ait TCG Sancaktar, TCG Gökova ve TCG Bafra'dan oluşan deniz unsurlarımız da Somali açık denizlerinde enerji filomuzu koruyacak." diye konuştu.

Türkiye, hidrokarbon aramada yeni bir sayfa açıyor

Bakan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011'de Mogadişu'ya gerçekleştirdiği kapsamlı ziyaret ile Somali'de önemli bir dönüm noktası yaşandığını belirtti.

Kriz döneminde Somali halkıyla yapılan dayanışmanın küresel kamuoyunun dikkatini çektiğini kaydeden Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Karşılıklı saygı, güven ve kazan-kazan anlayışına dayalı ilişkilerimiz 2011'den bu yana yoğun bir ivme kazandı. Yatırımdan ticarete, savunmadan enerjiye birçok alanda işbirlikleri geliştirdik. Türkiye bugün itibarıyla sınırları dışında da derin deniz sondajı yapan ülkeler ligine yükseliyor. İnanıyorum ki Oruç Reis ile başlayan, Çağrı Bey ile devam eden bu süreç, hem Türkiye-Somali ilişkileri hem de Türk petrol ve doğal gaz aramacılığında yeni bir sayfa açıyor. Türk enerji tarihinde Somali görevi, denizaşırı arama ve üretim faaliyetlerindeki teknik kapasitesini ve operasyonel kabiliyetini farklı bir seviyeye yükselttiğinin önemli bir göstergesi."

Bayraktar, bu faaliyetin Türkiye'yi uluslararası alanda daha görünür kılacağını belirterek, "Bu zor ve meşakkatli yolda bizlere istikamet ve hedef gösteren, her zaman destek verip güvenen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve ülkesinin adeta kaderini değiştirecek stratejik adımları kararlılıkla atan Somali Devlet Başkanı Sayın Hasan Şeyh Mahmud'a bir kez daha huzurlarınızda şükranlarımı arz ediyorum. Bu önemli projenin sadece Somali'ye değil, aynı zamanda bölgesel istikrar ve güvenliğe de katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Somali'de görev alan personele başarılar dileyen Bayraktar, "Buradan inşallah birkaç ay sonra hayırlı bir haber, güzel bir keşif müjdesini hem Somali halkına hem de milletimize vermek inancıyla sizleri saygıyla hürmetle selamlıyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun, bizleri muvaffak eylesin ve Türkiye-Somali dostluğu daim olsun." dedi.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Çağrı Bey gemisiyle Somali'de petrol ve doğal gaz aramada yeni dönem başladı - Son Dakika

Isparta-Antalya karayolunda feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı Isparta-Antalya karayolunda feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Özel İtalyan Lisesi öğretmenleri İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün önünde eylem düzenledi Özel İtalyan Lisesi öğretmenleri İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün önünde eylem düzenledi
Sadettin Saran’dan çılgın plan Tam 50 milyon euro ayırdı Sadettin Saran'dan çılgın plan! Tam 50 milyon euro ayırdı
Trump’tan Netanyahu’ya “Lübnan’a saldırıları azaltması“ çağrısı Trump'tan Netanyahu'ya "Lübnan'a saldırıları azaltması" çağrısı
Giden gidene Dünya devinden bir yıldız daha kaydı Giden gidene! Dünya devinden bir yıldız daha kaydı
Irak Meclisi, 11 Nisan’da cumhurbaşkanı seçimi için toplanacak Irak Meclisi, 11 Nisan'da cumhurbaşkanı seçimi için toplanacak

17:40
Parasını altına yatıranların beklediği haber geldi
Parasını altına yatıranların beklediği haber geldi
17:20
İsrail, İspanya’yı Gazze Koordinasyon Merkezi’nden çıkardı Netanyahu’dan tehdit gibi sözler
İsrail, İspanya'yı Gazze Koordinasyon Merkezi'nden çıkardı! Netanyahu'dan tehdit gibi sözler
16:50
Görevinden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, CHP’den ihraç edildi
Görevinden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, CHP'den ihraç edildi
16:09
Sinem Dedetaş’tan belediye meclisine damga vuran “Erdoğan“ çıkışı: Rahatsız olmuyorum
Sinem Dedetaş'tan belediye meclisine damga vuran "Erdoğan" çıkışı: Rahatsız olmuyorum
15:48
Muzaffer Yıldırım’ın silinmiş yazışmaları geri getirildi Fotoğraflar da diyaloglar da skandal
Muzaffer Yıldırım’ın silinmiş yazışmaları geri getirildi! Fotoğraflar da diyaloglar da skandal
15:33
ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz
ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 18:19:14.
SON DAKİKA: Çağrı Bey gemisiyle Somali'de petrol ve doğal gaz aramada yeni dönem başladı - Son Dakika
