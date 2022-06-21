ÇAKÜ'de iş dünyasının deneyimleri öğrencilere aktarıldı

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde düzenlenen panelde, iş dünyası ile ilgili önemli bilgiler aktarıldı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) 15. Bilim, Kültür ve Sanat Festivali (ÇAKÜFEST22) çerçevesinde düzenlenen "İş Dünyasında Başarılı Bir Kariyer İçin İpuçları Paneli", Hukuk Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirildi. Panele Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Odabaş, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Panelde konuşmacı olarak ise Enocta Kurumsal Eğitim CEO'su Ahmet Murat Hançer ile MAN Türkiye A.Ş İnsan Kaynakları Müdürü Mustafa İskiflioğlu yer aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi, panelin açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Küreselleşen ve sürekli değişen dünya şartlarına göre nitelikli, yetkin ve girişimci bir nesil yetiştirme zorunluluğu olduğunu ifade ederek konuşmasına başlayan Rektör Çiftçi, "Üniversiteler klasik teorik bilgilerin verildiği eğitim kurumlarından ibaret değildir. Üniversiteler hayatla, sanayi ile ve reel sektörle iç içe olmalı. Bu anlamda biz öğrencilerimize farklı bakış açıları kazandırmak, geniş bir vizyondan hayata bakmalarını sağlamak adına Türkiye'nin önde gelen sektörlerinden temsilcilerini Üniversitemizde ağırlamak istiyoruz. Bunun için başvurduğumuz her kurum ve kuruluştan da olumlu cevaplar alıyoruz. Bugün de yine iki önemli kuruluşun iki değerli üst düzey yöneticisini sizlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Umuyoruz ki sizlere bugün hem kendi kariyer yolculukları hem çalıştıkları kurumlar adına önemli bilgiler aktaracak ve belki de sizlere bazı sürprizleri olacaktır" dedi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin bulunduğu toplum ve ülkenin kadim değerlerine bağlı kalarak yeniliğe ve gelişime de açık olan bir üniversite olduğunun altını çizen Rektör Çiftçi, "Bu amaçta gençler yetiştirdiğimizde ülkemizin uluslararası rekabet alanlarındaki etkisini artırmış olacağız. Yetişmiş bu gençler yeni bilimsel çalışmalar ve projelerle hem kendilerini hem ülkemizi daha da yukarıya taşıyacaktır. Panelin hepimiz için faydalı olacağına inanıyor hepinize başarılar diliyorum" diye konuştu.

Rektör Çiftçi'nin konuşmasının ardından başarı hikayeleri anlatılan Enocta Kurumsal Eğitim CEO'su Ahmet Murat Hançer ve MAN Türkiye A.Ş İnsan Kaynakları Müdürü Mustafa İskiflioğlu, öğrencilere kendi başarı hikayelerinden anekdotlar, kurumsal çalışmalarından örnekler verdiler ve öğrencilere başarıya giden yolda mihenk taşı olacak tavsiyelerde bulundu.

Panelin son bölümünde öğrencilerin sorularına ve kurumlarındaki istihdam olanaklarına ilişkin soruları da cevaplandıran konuşmacılara Rektör Çiftçi tarafından plaket takdim edildi. - ÇANKIRI