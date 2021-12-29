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Çal Hidroelektrik Santrali ile bazı taşınmazların özelleştirme ihalesi sonuçları onaylandı - Son Dakika

Çal Hidroelektrik Santrali ile bazı taşınmazların özelleştirme ihalesi sonuçları onaylandı

29.12.2021 09:26
Çal Hidroelektrik Santrali ile bazı taşınmazların özelleştirme ihalesi sonuçları onaylandı

Çal Hidroelektrik Santrali'nin işletme hakkının devrine, bazı taşınmazlarının da satışına yönelik özelleştirme ihalelerinin sonuçları onaylandı.

Çal Hidroelektrik Santrali'nin işletme hakkının devrine, bazı taşınmazlarının da satışına yönelik özelleştirme ihalelerinin sonuçları onaylandı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığının tebliğleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Elektrik Üretim AŞ'ye ait Çal Hidroelektrik Santrali ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazların, 9 milyon 370 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Erk İnşaat Taahhüt Hazır Beton Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine işletme hakkının verilmesine karar verildi.

Maliye Hazinesi adına kayıtlı Muğla'nın Bodrum ilçesi Bitez Mahallesi'ndeki 18 bin 847,49 metrekare yüzölçümlü taşınmazın 115 milyon 500 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Demircioğlu Mermer Sanayi ve Ticaret Taahhüt Limited Şirketine satılması kararlaştırıldı.

Satışı onaylanan taşınmazlar

ÖİB'nin tebliğlerine göre, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı, Muş'un Bulanık ilçesi Zafer Mahallesi'ndeki taşınmazlar ve üzerindekilerin 6 milyon 900 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren kişiye satılmasına karar verildi.

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı, Tokat'ın Zile ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki taşınmazlar ve üzerindekilerin 6 milyon 70 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren kişiye satılması kararlaştırıldı.

Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Adana'nın Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi'ndeki taşınmazın 3 milyon 750 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Sarılar Mimarlık Proje Mühendislik Emlak İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi Limited Şirketine satılması onaylandı.

Sümer Holding AŞ adına kayıtlı, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi İstasyon Mahallesi'ndeki taşınmazın hissesinin 3 milyon 486 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren kişiye satılması uygun bulundu.

Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Ankara'nın Gölbaşı ilçesi, Kızılcaşar-İmar Mahallesi'ndeki taşınmazın, 3 milyon 50 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Eti Hotel ve Turizm İnşaat Emlak Yatırım Ticaret Limited Şirketine satılması kararlaştırıldı.

Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Kızılcaşar-İmar Mahallesi'ndeki taşınmazın, 1 milyon 700 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Öztürk Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketine satılması uygun bulundu.

Sümer Holding AŞ adına kayıtlı, Hatay'ın Reyhanlı ilçesi İrtah Mahallesi'ndeki taşınmaz ve üzerindeki yapının, 1 milyon 680 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren kişiye satışı onaylandı.

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı, Erzincan'ın Üzümlü ilçesi Altınbaşak köyündeki taşınmazın 1 milyon 460 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren kişiye satılmasına karar verildi.

Sümer Holding AŞ adına kayıtlı, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi İstasyon Mahallesi'ndek taşınmazın 1 milyon 342 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren kişiye satılması kararlaştırıldı.

Sümer Holding AŞ adına kayıtlı, Giresun'un Eynesil ilçesi Gümüşçay Mahallesi'ndeki taşınmazın, 920 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren AYCI Promosyon PVC Doğrama Madencilik İnşaat Otomotiv Taşımacılık Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine satılması uygun bulundu.

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı, Erzincan'ın Tercan ilçesi Mercan Mahallesi'ndeki taşınmaz ve üzerindekilerin 700 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Velioğulları Temizlik İnşaat Nakliyat Otomotiv Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine satılmasına karar verildi.

Sümer Holding AŞ adına kayıtlı, Mersin'in Tarsus ilçesi Şehitmustafa Mahallesi'ndeki taşınmazdaki bağımsız bölümlerinin bir bütün halinde 455 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren kişiye satılması onaylandı.

Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Kütahya'nın Merkez ilçesi Parmakören Mahallesi'ndeki taşınmazların sırasıyla 261 bin lira, 150 bin lira ve 96 bin lira bedelle ayrı ayrı en yüksek teklifi veren kişilere satılması uygun bulundu.

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Hidroelektrik Santrali, Ticaret, Maliye, İnşaat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Çal Hidroelektrik Santrali ile bazı taşınmazların özelleştirme ihalesi sonuçları onaylandı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Çal Hidroelektrik Santrali ile bazı taşınmazların özelleştirme ihalesi sonuçları onaylandı - Son Dakika
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