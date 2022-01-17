Üye Girişi
Çalık, " Yeni adliye binasının maliyeti yaklaşık 1 milyar TL" - Son Dakika

Çalık, " Yeni adliye binasının maliyeti yaklaşık 1 milyar TL"

17.01.2022 13:45
Çalık, " Yeni adliye binasının maliyeti yaklaşık 1 milyar TL"

Ak Parti Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Yeni Adliye binasının 2022 yatırım programına alındığı ve maliyetin yaklaşık 1 milyarlık yatırım olduğunu söyledi.

Ak Parti Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Yeni Adliye binasının 2022 yatırım programına alındığı ve maliyetin yaklaşık 1 milyarlık yatırım olduğunu söyledi.

Ak Parti MKYK üyesi Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Ak Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ile Malatya Barosunu ziyaret ederek 2022 yatırım programına alınan yeni adliye binası ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Malatya Barosu Başkanı Onur Demez, Malatya Adliyesi olarak 4 ayrı binada ciddi sıkıntılarla hizmet verdiklerini ve göreve geldikleri andan itibaren yeni adliye binası için yapmış oldukları taleplerin karşılık bulduğunu ifade ederek, " Göreve geldiğimiz süreçten sonrasında vekillerimize, belediye başkanımıza ve adalet bakanlığımıza yapmış olduğumuz müracaatlar, talepler, karşılıksız kalmamıştır. Yeni Adalet Sarayı'nın 2022 yılı planına alındığı ile ilgili müjdeyi verdiler. Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Adalet Bakanımıza, vekillerimize, adliyenin yapımıyla ilgili emeği geçen herkese baromuz ve meslektaşlarımız adına çok teşekkür ediyoruz. Bizler avukatlar olarak 4 ayrı binada uzunca bir süredir ciddi sıkıntılar çekerek bu mesleği icra ediyorduk. Sadece biz değil bizimle birlikte vatandaşımız da bu bölünmüş adliyeler noktasında ciddi bir adalete erişim noktasında sıkıntı yaşadılar. Kısa süreç içerisinde binamız yapılarak adalete hizmet etme noktasında gereği yapılır. Biz de baro olarak elimizden gelen ne varsa bu hususla ilgili çabamızı göstereceğiz" dedi.

Ak Parti İl Başkanı İhsan Koca ise, yeni adliye binası tamamlandığında camianın uzun süre ihtiyacını gidermiş olacağına değinerek, " Malatya Adliyesi şuanda 4 ayrı binada parça parça hizmet vermeye çalışmakta. Bundan hem meslektaşlarımız hem hakim, savcılarımız hem de vatandaşlarımız ciddi anlamda muzdaripler. Adliye binamızın bu yıl içerisinde başlamasıyla tamamlandığında camiamızın bu ihtiyacı uzun yıllar giderilmiş olacak" ifadelerini kullandı.

Malatya Adliyesinde hizmet noktasında ciddi sıkıntılar yaşadığına ve yeni yapılacak adliye binasının yaklaşık 150 bin metrekare olduğuna değinen Milletvekili Öznur Çalık ise, " Şuanda adliye hizmetlerimizi Malatya'da 4 ayrı binada adliye yetkililerimiz, hakimlerimiz, savcılarımız, avukatlarımız ve hizmet alan vatandaşlarımız hizmet almaktaydı. Hem hizmeti sunanlar hem hizmeti alanlar çok ciddi sıkıntı yaşıyordu. Bakanlığımızın 2022 yatırım programına giren Malatya'nın Yeni Adalet Sarayını inşa edeceğiz. Yaklaşık 143 bin 125 metrekare bir alan olacak. Yaklaşık 150 bin metrekare kapalı alan olacak. Alan projeleri tamamlanmış vaziyette" diye konuştu.

Yeni yapılacak adliye binasının Yeşiltepe'deki eski askeri hastanenin bulunduğu alanda olacağı hakkında bilgi veren Çalık, " Adliye sarayımızın içerisinde, 12 Ağır Ceza Mahkemesi, 1 Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, 30 Asliye Ceza Mahkemesi, 10 Sulh Ceza Hakimliği, 3 İnfaz Hakimliği, 3 Çocuk Mahkemesi, 20 Asliye Hukuk Mahkemesi, 12 Aile Mahkemesi, 10 Sulh Hukuk Mahkemesi, 18 İş Mahkemesi, 1 Ticaret Mahkemesi Başkanlığı, 4 İcra Hukuk Mahkemesi, 4 İcra Ceza Mahkemesi, 2 Kadastro Mahkemesi, 5 Tüketici Mahkemesi, Bölge İdare Mahkemesi, 3 İdare Mahkemesi, 2 Vergi Mahkemesi, İcra Müdürlüğü, Seçim Müdürlüğü, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü planlanmış vaziyette. Malatya'mızda Yeşilyurt ilçesi Yeşiltepe Mahallesinde Askeri Hastanenin olduğu yere inşa edilecek" ifadelerini kullandı.

"150 bin metrekare alan ve maliyeti yaklaşık 1 milyarlık yatırım"

Yeni yapılacak adliye sarayının maliyetinin yüksek olduğuna dikkat çeken Çalık, "150 bin metrekare kapalı alan bir adliye sarayının maliyeti de oldukça yüksek yaklaşık 1 milyarlık bir yatırım Malatya'ya yeni bir Adalet Sarayı'nın kazandırılmış olması hepimize hizmet alan vatandaşlarımıza ve hizmet sunan adalet bakanlığı personelimize de her birinde ayrı memnun vaziyette. Hakimlerimiz, savcılarımız, çalışanlarımız ve aynı zamanda avukatlarımızın da bundan duyduğu memnuniyet bizim için çok sevindirici" diye konuştu. - MALATYA

Çalık, Yeni adliye binasının maliyeti yaklaşık 1 milyar TL
Çalık, Yeni adliye binasının maliyeti yaklaşık 1 milyar TL
Çalık, Yeni adliye binasının maliyeti yaklaşık 1 milyar TL
Çalık, Yeni adliye binasının maliyeti yaklaşık 1 milyar TL

YORUMLAR
500

Milletvekili, AK Parti, Yatırım, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çalık, ' Yeni adliye binasının maliyeti yaklaşık 1 milyar TL' - Son Dakika Ekonomi


Hangi burcun erkeği daha çok aldatıyor? İşte ilginç sonuçlar Hangi burcun erkeği daha çok aldatıyor? İşte ilginç sonuçlar         
13:43
Çin'deki enerji krizi Türkiye'ye yaradı! Kürklü kuzu derisi üreticileri siparişlerde yüzde 25 artış yaşadı Çin'deki enerji krizi Türkiye'ye yaradı! Kürklü kuzu derisi üreticileri siparişlerde yüzde 25 artış yaşadı         
13:12
Arka Sokaklar'dan ayrılan Onur Bay ve Yüsra Geyik'ten samimi pozlar Arka Sokaklar'dan ayrılan Onur Bay ve Yüsra Geyik'ten samimi pozlar         
12:17
1539 gündür tutuklu! Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 52 sanıklı Gezi davası bugün! 1539 gündür tutuklu! Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 52 sanıklı Gezi davası bugün!         
11:34
Gülşen'e striptizci benzetmesi! Seren Serengil ve Ebru Polat'tan, transparan elbise tepkisi Gülşen'e striptizci benzetmesi! Seren Serengil ve Ebru Polat'tan, transparan elbise tepkisi         
11:31
Genç çift, sevme bahanesiyle yaklaştıkları 40 bin lira değerindeki köpeği çaldı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı Genç çift, sevme bahanesiyle yaklaştıkları 40 bin lira değerindeki köpeği çaldı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı         
11:24
Hatayspor-Galatasaray maçında Burak Elmas'tan kulübeye "Sakin olun" telefonu Hatayspor-Galatasaray maçında Burak Elmas'tan kulübeye "Sakin olun" telefonu         
10:16
Soğuğu bahane edip konsere çıkmamıştı! Manuş Baba, ilk kez konuştu: Güvenlik önlemleri sağlanmadı Soğuğu bahane edip konsere çıkmamıştı! Manuş Baba, ilk kez konuştu: Güvenlik önlemleri sağlanmadı         
10:01
Sinan Akçıl ile ikinci kez boşanma kararı alan Burcu Kıratlı'dan kırmızı elbiseli pozlar Sinan Akçıl ile ikinci kez boşanma kararı alan Burcu Kıratlı'dan kırmızı elbiseli pozlar         
09:03
Kimyasal üreten fabrikada yangın çıktı! Bütün bina küle döndü Kimyasal üreten fabrikada yangın çıktı! Bütün bina küle döndü         
08:18
Polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli maaşı 1150 TL yükselecek! En geç Mayıs-Haziran ayında Meclis'e geliyor Polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli maaşı 1150 TL yükselecek! En geç Mayıs-Haziran ayında Meclis'e geliyor         
08:17
Transparan elbiseyle sahne alan Gülşen, cesur dansıyla sevenlerini ikiye ayırdı Transparan elbiseyle sahne alan Gülşen, cesur dansıyla sevenlerini ikiye ayırdı         
07:46
Tarlasındaki zeytin ağacı, çiftçiyi canından etti Tarlasındaki zeytin ağacı, çiftçiyi canından etti         
07:31
Cengiz Ünder şov yaptı! Rakibi Burak Yılmaz bile hayranlıkla izledi Cengiz Ünder şov yaptı! Rakibi Burak Yılmaz bile hayranlıkla izledi         
07:29
Bakan Soylu, salondakilerin tezahüratı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı: Sinop sizi çok özlemiş Bakan Soylu, salondakilerin tezahüratı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı: Sinop sizi çok özlemiş         
20:44
TEAM Araştırma: AK Parti oylarını Kasım ayına göre 4.3 puan artırdı! Kur korumalı mevduat etkisi mi? TEAM Araştırma: AK Parti oylarını Kasım ayına göre 4.3 puan artırdı! Kur korumalı mevduat etkisi mi?         
17:59
Mahir Ünal'a "Açım" diyen çiftçi ilk kez konuştu: 100 koyunum yok, hepsini zararına sattım, ben halkım! Mahir Ünal'a "Açım" diyen çiftçi ilk kez konuştu: 100 koyunum yok, hepsini zararına sattım, ben halkım!         
17:30

Son Dakika Haberleri
13:43 Hangi burcun erkeği daha çok aldatıyor? İşte ilginç sonuçlar
13:37 İsveç'te yapılan araştırma, dünya gündemine oturdu! Bu gene sahip olanlar koronavirüsü hafif atlatıyor
13:37 Cinayet şüphelisi 16 yıl sonra yatak odasının gizli bölmesinde yakalandı
13:19 Ahmet Çalık'ın ailesi Suriye'deki 750 aile için gıda kolisi bağışladılar
12:53 Kolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdı
12:46 Ellerini ve ağzını bağladı, fotoğraf çekti! Erkek arkadaşına "kaçırıldım" diye mesaj attı
12:45 Yunan basınından TOGG'a övgü dolu sözler: Türkler, Avrupa'yı fethetmeye hazır
12:39 Öldüğünde elinde çöpten bulduğu küçük bir pasta ve bir ekmek vardı
12:34 Son Dakika! 1-7 Ocak'ta vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz hangisi? Bakan Koca paylaştı
12:18 Yanan evde, çocuklara kendi oksijen maskesini takan itfaiyeci kalp krizi geçirdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2022 13:58:22. #1.13#
SON DAKİKA: Çalık, " Yeni adliye binasının maliyeti yaklaşık 1 milyar TL" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement