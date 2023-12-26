Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesi Meclis\'te kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda görüşülen ekonomiye ilişkin kanun teklifinin, çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini içeren 55. maddesi kabul edildi.

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5 BİN TL İKRAMİYE, MECLİS'TEN GEÇTİ

TBMM Genel Kurulunda, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor. Meclis Genel Kurulu'nda yılın son mesaisinde ekonomiye ilişkin 86 maddelik torba kanun teklifinin, çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini öngören 55. maddesi kabul edildi.

Tekliften, verilen önergenin kabul edilmesiyle, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda (BDDK) görev yapan idarecilere ve meslek personeline, mevzuatında öngörülen ücret tavanlarına tabi olmaksızın ek tazminat ödemesine yönelik madde, tekliften çıkarıldı.

ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE NE ZAMAN ÖDENECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan emekliye 5 bin liralık ikramiye ödemesi ile ilgili olarak da "Bakanlık olarak da çalışmalarımızı hazırladık, resmi gazeteye çıkar çıkmaz. En kısa sürede, biz hazırlıklarımızı yaptık." ifadelerini kullandı.

İLK BAŞTA SADECE ÇALIŞMAYAN EMEKLİLERE ÖDENMİŞTİ

Hükümet ilk başta sadece çalışmayan emeklilere 5 bin lira ikramiye ödemesi yapma kararı almıştı. Daha sonra açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söylemişti: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Emeklilerimizin yükünü hafifletmek amacıyla geçen ay bir defaya mahsus 5 bin liralık ilave ödeme kararı almıştık. Bununla ilgili kanun teklifimiz meclisimizin onayından geçti ve 10 milyon 430 bin çalışmayan emeklimizin hesabına 5 bin liralık ödemeleri yatırıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ÇALIŞAN EMEKLİLERİN DIŞARIDA BIRAKILMASI İÇİMİZE SİNMEDİ

Açıkçası emeklilerimizin bir kısmının dışarıda bırakılması şahsen bizim de içimize sinmeyen, bizim de hakkaniyetli bulmadığımız bir durumdu. Dahası bunun çiftçi ve esnaf emeklilerimizin içinde yer aldığı diğer tüm emeklilerimizde bir gönül kırgınlığına sebep olduğunu üzüntüyle müşahede ettik."