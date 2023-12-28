Çalışan Emeklilere 5 Bin TL Ödeme 29 Aralık\'ta Yatırılacak

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Çalışan emeklilerimizin 5 bin lira tutarındaki ödemeleri 29 Aralık Cuma günü banka hesaplarına yatırılacaktır" dedi.

Bakan Işıkhan, çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödenmesini içeren yasa teklifinin dün TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek Resmi Gazete'de yayımlanması ardından açıklama yaptı. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Işıkhan, "Çalışan emeklilerimizin 5 bin Türk Lirası tutarındaki ödemeleri 29 Aralık Cuma günü banka hesaplarına yatırılacaktır. Gerçekleştirdiğimiz düzenlemenin kıymetli emeklilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.