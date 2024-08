Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik: Sendikal hak ve özgürlükler için çaba gösteriyoruz

Ekonomi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak her zaman sendikal hak ve özgürlüklerin gelişmesi, bu hakların kullanılması ve bu süreçlerin sağlıklı işlemesi için elimizden gelen çabayı, gayreti göstermekteyiz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Dev Sağlık-İş'in baraj altı bırakılması iddiasına ilişkin DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve yönetimi ile görüştü. Özçelik, görüşmenin ardından yaptığı basın açıklamasında, her sene Ocak ve Temmuz aylarında sendikaların üyelik istatistiklerinin Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlattı. Temmuz ayı istatistiklerinin 24 Temmuz'da yayımlandığına dikkati çeken Özçelik, bu istatistiklere göre de diğer konfederasyonların bünyesinde bulunan sendikalarda olduğu gibi DİSK bünyesinde de yüzde 1'lik işkolu ülke barajını geçen ve geçemeyen sendikaların bulunduğunu söyledi.

2024 Ocak ayı istatistiklerine göre DİSK bünyesinde yüzde 1'lik ülke barajını geçen sendika sayısının 7, Temmuz ayı istatistiklerinde barajı geçen sendika sayısının da 9'a yükseldiğini ifade eden Özçelik, "Dev Sağlık İş Sendikası da söz konusu barajı aşamayan sendikalardan biridir. İstatistiklerin yayımlanmasının ardından, barajı geçemeyen sendikaların istatistiklere itiraz hakkı bulunmaktadır. Bu doğrultuda, Dev Sağlık İş Sendikası da istatistiklere itiraz ederek konuyu yargıya intikal ettirmiştir" dedi.

Özçelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da konuyla ilgili olarak DİSK-Dev Sağlık İş Sendikası yetkilileriyle 25 Temmuz'da görüştüğünü ve ilgililere gerekli talimatları verdiğini söyleyerek, "Gelinen süreçte bugün DİSK-Dev Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve diğer yöneticilerinin bakanlık önünde yapmış oldukları açıklamaların ardından bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede sendika yetkililerimiz, yargıya intikal ettirmiş oldukları konuyu anlatmışlardır. Biz de kendilerine, her zaman olduğu gibi yargı sürecinin en sağlıklı ve hızlı şekilde ilerlemesi ve en çabuk neticelenmesi konusunda ne gerekiyorsa yapılmakta olduğunu belirttik. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak her zaman sendikal hak ve özgürlüklerin gelişmesi, bu hakların kullanılması ve bu süreçlerin sağlıklı işlemesi için elimizden gelen çabayı, gayreti göstermekteyiz. Bu konuda da emekçilerimizin, işçilerimizin ve sendikalarımızın her zaman yanında olduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum" dedi. - ANKARA