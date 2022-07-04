Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin : "Tahminimiz, yapılan hesaplamalar aralık ayından itibaren enflasyonun inişe geçeceğini, önümüzdeki ocak, şubatta Türkiye 'nin daha iyi yere geleceğini söylüyor. Diyelim tersi oldu, kimse endişe etmesin. Çalışanlarımızı o günkü şartlarda koruyacak düzenlemeleri yapacağız." - ANKARA

Kaynak: İHA

Vedat Bilgin, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: 'Tahminimiz, yapılan hesaplamalar aralık ayından itibaren enflasyonun inişe geçeceğini, önümüzdeki... - Son Dakika

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