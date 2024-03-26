Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: "Ankara Büyükşehir Belediyesinin prim borcu, son 5 yılda 20 katına çıkmış durumda. Ankara Büyükşehir Belediyesi, iflas bayrağını çekmiş vaziyettedir." - ANKARA
Son Dakika › Ekonomi › Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Prim Borcu 5 Yılda 20 Kat Arttı - Son Dakika
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) en borçlu belediyelerin tamamının Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) bağlı belediyeler olduğunu belirtti. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin prim borcu 5 yıl içinde 20 kat artarak 4,5 milyar TL'ye yükseldi. Işıkhan, emeklilere daha fazla pay verileceğini ve AK Parti belediyeciliğiyle Ankara'yı kalkındıracaklarını söyledi.
Van Büyükşehir Belediyesi, engelli taşıma aracı, basınç, kanal açma ve vakum aracı, hayvan toplama ve besleme aracı ile cenaze araçlarından oluşan 13 yeni hizmet aracını filosuna kattı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, araçların kentteki hizmet kalitesini artıracağını belirtti.
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Cengiz Topel Caddesi'nde faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek, ekonomik mücadele veren esnafın yanında olduklarını belirtti.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanı Hayrullah Şahin ve oda yönetimini ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, otobüsçüler esnafına hitap ederek, 'Bir aile gibiyiz. Sevinciniz sevincimiz, sıkıntınız sıkıntımız. Allah hepinizden razı olsun' dedi.
Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin üreme dönemi boyunca kaçak avlanmasının önlenmesi amacıyla İnci Kefali Av Yasağı Komisyon Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, av yasağı döneminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı ve 2024 yılı av yasağı dönemi için yapılacak çalışmalarla ilgili kararlar alındı. Toplantıya çeşitli kurum ve kuruluşlardan yetkililer katıldı.
Rize Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yaptıkları görüşmelerde seçim sonrası izaha davetin geldiğini ve inanılmaz denetimlerin yapılacağını belirtti. Karamehmetoğlu ayrıca altın ithalatında kota artışı, enflasyonun yükseleceği ve ÖTV ile stopajlarda artış beklentisi olduğunu ifade etti.
Mercedes-Benz Yönetim Kurulu Başkanı Ola Kaellenius, şirketin son birkaç yılda Çin'deki araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) ekibini büyüttüğünü söyledi. Çin'in otomobil sektöründeki inovasyonların 'canlı' olduğunu kaydeden Kaellenius, 'Bu canlı ve yenilikçi ortama dahil olmak istiyoruz' dedi. Şirket, Çin otomobil pazarında büyük potansiyel gördüğü için Çin'e yatırım yapmayı sürdürüyor ve rekabetin giderek arttığı otomobil pazarında varlığını sağlamlaştırmak için çabalarını yoğunlaştırıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aksaray mitinginde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin büyüme, milli gelir, ihracat, savunma sanayi ve diplomaside tarihinin en iyi seviyelerini gördüğünü belirtti. Ayrıca, ekonomideki sıkıntıların zamanla düzeleceğini ve mücadele bayrağını daha yukarı taşımanın vakti olduğunu vurguladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?