Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, iş teftiş sistemlerinin önemini vurguladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, tüm sektörlerde insana yakışır çalışma koşullarının iyileştirilmesi için sağlam, kapsayıcı ve etkin iş teftiş sistemlerini geliştirmenin istihdam piyasasında hayati önem taşıdığını belirtti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Işıkhan, başkentte bir otelde, "İş Teftiş Rehberlik ve Sosyal Diyalog Yoluyla İşyeri Uyumunun Güçlendirilmesi Projesi"nin açılış törenine katıldı.
Işıkhan, burada yaptığı konuşmada, teftiş ve takibin, kamu hizmetlerinin son aşaması ve sürecin en önemli bileşeni olduğunu belirtti.
Vedat Işıkhan, "Kurumsal çalışmalarımızın uygulama aşamasındaki yansımalarını tespit edemezsek o iş tamamlanmış sayılmaz. Bu noktada Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımız kritik bir rol üstlenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.
Bakanlığın bir yandan Türkiye'nin büyümesine ve istihdamın artmasına katkı sağlarken diğer yandan da çalışanların refahını arttıracak ve güvenliğini koruyacak tedbirleri hassasiyetle uyguladığını aktaran Işıkhan, şunları kaydetti:
"Çalışma süreleri, ücretler, iş sağlığı ve güvenliği, işçilerin refahı, kadın, çocuk ve gençlerin çalıştırılması, kayıt dışılık, işsizlik, istihdam ve iş gücü piyasası uygulamaları gibi konular gündemimizde önemli bir yere sahiptir. Çalışma şartlarına ve ortamına ilişkin tüm mevzuat hükümlerinin uygulanmasına dair, araştırma, inceleme ve denetlemeyi kapsayan teftiş faaliyetleri bakanlığımızın iş müfettişleri tarafından yerine getirilmektedir."
"İşveren ve iş arayan arasındaki diyaloğu tesis edeceğiz"
Bakan Işıkhan, kısa süre önce hayata geçirdikleri "İş Pozitif" projesiyle de kadın istihdamın arttırılmasını, kayıt dışı kadın istihdamının ve işsizliğin azaltılmasını hedeflediklerini belirterek, "Bu projeyle işveren ve iş arayan arasındaki diyaloğu, çağımızın koşullarına uygun şekilde hızlı ve çözüm odaklı şekilde tesis edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının, bakanlığın dinamik bir birimi olduğunu vurgulayan Işıkhan, şöyle devam etti:
"Bu alanda hayata geçirilecek her proje, kurumsal çalışmalarımızın başarıyla sonuçlandırılmasına olumlu katkı sağlamaktadır. Bildiğiniz üzere, 12. Ulusal Kalkınma Planımız, toplumun tüm kesimlerine insana yakışır iş fırsatları sunmayı ve başta kadınlar ve gençler olmak üzere özel politika gerektiren grupların istihdamını artırmayı temel amaç olarak belirlemiştir. Benzer biçimde, Türkiye'nin siyasi, kurumsal, yasal, idari, sosyal ve ekonomik reformlarının Avrupa Birliği düzenlemeleri ve yönergeleriyle uyumlu hale getirilmesine yardımcı olmayı hedefleyen IPA III programı, insana yakışır iş ortamının sağlanmasını ve özellikle kadınlar ve gençler arasında istihdam edilebilirliğin artırılmasını desteklemektedir. Mevzuata uygunluğun sağlanması ve böylece tüm sektörlerde insana yakışır çalışma koşullarının iyileştirilmesi için sağlam, kapsayıcı ve etkin iş teftiş sistemlerini geliştirmek istihdam piyasasında hayati önem taşımaktadır."
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