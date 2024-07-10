Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: İŞKUR aracılığıyla 4 milyon 719 bin 597 genç işe yerleştirildi - Son Dakika
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Ekonomi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: İŞKUR aracılığıyla 4 milyon 719 bin 597 genç işe yerleştirildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Genç Girişimci Teşvik Uygulaması ile İŞKUR'un genç istihdamını arttırmak için yaptığı çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. Bakan Işıkhan, 15-24 yaş aralığındaki 4 milyon 719 bin 597 genç İŞKUR aracılığıyla işe yerleşirken, 1 milyon 843 bin 710 genç mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları gibi aktif işgücü hizmetlerinden yararlandırılarak mesleki beceri ve nitelik kazandırdıklarını belirtti.

10.07.2024 13:47
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "15-24 yaş aralığındaki 4 milyon 719 bin 597 genç İŞKUR aracılığıyla işe yerleşirken, 1 milyon 843 bin 710 genç mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları gibi aktif işgücü hizmetlerinden yararlandırılarak mesleki beceri ve nitelik kazandı" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Genç Girişimci Teşvik Uygulaması ile İŞKUR'un genç istihdamı arttırmak için yaptığı çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. Genç Girişimci Teşvik Uygulaması'nı çok önemsediklerini dile getiren Bakan Işıkhan, gençlerin özgüvenle, çalışma ve üretme azmiyle çalışma hayatına dahil olabilmesi, hem Türkiye'nin kalkınmasına katkıda bulunabilmeleri hem de kendi geleceklerini inşa edebilmeleri için genç istihdamını yeni projeler ve uygulamalarla desteklediklerini ifade etti. Gençlerin kendi işlerini kurmasını ve istihdama katılma teşebbüsünü çok değerli bir tercih olarak gördüğünü ifade eden Işıkhan, "Biliyorsunuz bizim Bakanlık olarak kendi işinin sahibi olmak isteyenlere yönelik geçmişten bugüne çok fazla uygulamamız ve desteğimiz var. 2018 yılından bu yana uyguladığımız Genç Girişimci Teşviki Uygulaması bunlardan bir tanesi. Bu uygulama ile kendi işinin sahibi olmak isteyen genç girişimcilerimize sigorta prim teşviki sağlıyoruz. Bu uygulama 18-29 yaş arası genç girişimcilerimize yönelik. Yararlanacak genç girişimcilerimizin kazanç istisnasından faydalanması için kendi işinde fiilen çalışıyor veya işi sevk ve idare ediyor olması gerekiyor. Hazinece karşılanan bir yıllık sigorta prim toplamı teşvikten yararlanan her bir sigortalı için 82 bin 810 liradır. Elde ettiğimiz son rakamlara baktığımızda ise 2024 yılı Mayıs ayı itibarıyla 105 bin 724 genç girişimcinin bu teşvikten yararlandığını görüyoruz. Biz bu rakamların daha da artmasını umuyoruz. Gençlerimizin bu noktada daha fazla inisiyatif alması çok önemli. Siz yeter ki adım atın; desteğiniz bizden diyoruz. Yatırım, üretim, istihdam odaklı bir çalışma hayatı aynı zamanda Türkiye Yüzyılı hedeflerimizin de temelini oluşturuyor. Bu sebeple yatırımın, üretimin önündeki tüm engelleri kaldırmak adına çalışmaya devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.

"İŞKUR aracılığı ile 4 milyon 719 bin 597 genç işe yerleştirildi"

Bakan Işıkhan, Türkiye'de genç işsizliğinin önlenmesi ve genç istihdamını artırmak için İŞKUR'un aktif işgücü hizmetleri ile iş ve meslek danışmanlığı sistemini etkin bir şekilde kullandıklarını belirtti. Son 22 yılda özellikle genç istihdamında önemli ilerlemeler kaydedildiğine dikkati çeken Bakan Işıkhan, "15-24 yaş aralığındaki 4 milyon 719 bin 597 genç İŞKUR aracılığıyla işe yerleşirken, 1 milyon 843 bin 710 genç mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları gibi aktif işgücü hizmetlerinden yararlandırılarak mesleki beceri ve nitelik kazandı. 5 milyon 416 bin 290 gencimiz ise bireysel danışmanlık hizmeti alarak kariyer planlamalarını yaptı" diye konuştu.

İş Kulüpleri aracılığıyla eğitimlerde 184 bin 856 gence iş arama motivasyonu ve yöntem desteği sağlandığını aktaran Işıkhan, Türkiye'nin önemli bir sorunu olarak gördükleri "Ne Eğitimde Ne de İstihdamda (NEET)" olarak adlandırılan gençlerin sayısında da oransal olarak düşüş olduğunu söyledi.

"Ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerin sayısı yüzde 28,4'ten yüzde 22,5'e geriledi"

Ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerin sayısının 2020'de yüzde 28,4 iken, 2023'de 5,9 puanlık azalışla yüzde 22,5'e gerilediğini belirten Işıkhan, "Yine NEET'lere yönelik olarak gençlerimizin etkili danışmanlık hizmeti almaları ve İŞKUR faaliyetlerinden yararlanmaları amacıyla kuruma kayıtlı 15-24 yaş aralığındaki gençlere yönelik potansiyel NEET tespiti ve İş Avcılığı Danışmanlık Modeli de hayata geçirilerek, etkin bir şekilde uygulanıyor. İş ve meslek danışmanlarımız geri planda potansiyel NEET bireyler için en uygun kurum hizmetlerini (açık iş, kurs, işbaşı eğitim programı vs.) belirliyor ve gençleri bu hizmetlerden haberdar ederek faydalanmalarını sağlıyor. Bu kapsamda 2019 yılından 2024 Haziran dönemine kadar İş Avcılığı Modeli ile yaklaşık 702 bin gence danışmanlık hizmeti verildi ve bu gençlerin 96 bin 551'i İŞKUR tarafından işe yerleştirildi. 38 bin 835 genç ise aktif iş gücü programlarından yararlandırılarak hem meslek öğrendi hem de mesleki tecrübe kazandı" ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, geçen yıl eylül ayında İŞKUR tanıtım tırının 15 ilde gençleri ziyaret ederek, İŞKUR'un hizmetlerine ilişkin bilgi verdiğini sözlerine ekledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Vedat Işıkhan, İŞKUR, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: İŞKUR aracılığıyla 4 milyon 719 bin 597 genç işe yerleştirildi - Son Dakika

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