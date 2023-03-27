Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyurdu: Bakanımızın asgari ücretle ilgili bir açıklaması olmamıştır - Son Dakika
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyurdu: Bakanımızın asgari ücretle ilgili bir açıklaması olmamıştır

27.03.2023 14:22

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in asgari ücrete ilişkin "Asgari ücrete ara zam gelmeyecektir" şeklinde ifadeler kullandığına dair çıkan haberler sonrası bakanlıktan bir açıklama geldi. Metinde, "Bakanımızın asgari ücretle ilgili yeni bir açıklaması olmamıştır. Bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

En düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye yükseltilmesinin ardından gözler asgari ücret ara zammı konusuna çevrildi. 2023 yılı Ocak ayında yapılan yüzde 54,66 oranındaki zamla birlikte yeni asgari ücret 8 bin 506 TL'ye yükselmişti. Gelen zamla birlikte asgari ücretle emekli maaşları aradaki makas daraldı.

"ZAM BEKLEMİYORUM" DEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu olurken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in "Bir zam beklemiyorum. Olağanüstü bir durum olursa düşünülebilir. Asgari ücrete ara zam gelmeyecektir" dediği öne sürüldü.

"BAKANIMIZIN ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ AÇIKLAMASI OLMAMIŞTIR"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, gündemde yer alan ve asgari ücrete ara zam yapılmayacağına ilişkin yazılan haberlere dair açıklama yapıldı. Açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in asgari ücret hakkında bir açıklamasının olmadığı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bugün bazı web sitelerinde asgari ücret ile ilgili yeni gibi servis edilen bazı haberler yer alıyor. Bakanımızın asgari ücretle ilgili yeni bir açıklaması olmamıştır. Bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • ahmey bulut: Yani bu olucak demek EnflSyonu durdurun asgari ücreti 12 yapın bu iş tamamdır Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
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Son Dakika Ekonomi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyurdu: Bakanımızın asgari ücretle ilgili bir açıklaması olmamıştır - Son Dakika


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