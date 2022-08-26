Tıbbi Malzeme Geri Ödeme Bedellerinde Yüzde 100'e Kadar Değişen Oranlarda İyileştirme Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Tıbbi Malzeme Geri Ödeme Bedellerinde Yüzde 100'e Kadar Değişen Oranlarda İyileştirme Yapıldı

26.08.2022 10:54
Tıbbi Malzeme Geri Ödeme Bedellerinde Yüzde 100'e Kadar Değişen Oranlarda İyileştirme Yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, genel sağlık sigortalıların yatarak tedavileri kapsamında sağlık hizmeti sunucuları tarafından kullanılan tıbbi malzeme geri ödeme bedellerinde yüzde 10’dan yüzde 100’e kadar değişen oranlarda artış yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, genel sağlık sigortalıların yatarak tedavileri kapsamında sağlık hizmeti sunucuları tarafından kullanılan tıbbi malzeme geri ödeme bedellerinde yüzde 10'dan yüzde 100'e kadar değişen oranlarda artış yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i, Resmi Gazete'nin dünkü mükerrer sayısında yayınlandı.

Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, söz konusu tebliğ değişikliğiyle genel sağlık sigortalıların yatarak tedavileri kapsamında sağlık hizmeti sunucuları tarafından kullanılan tıbbi malzeme geri ödeme bedellerinde iyileştirmeler yapıldığı belirtildi. Açıklama şöyle:

"DİŞ İŞLEM PUANLARINDA YÜZDE 40 ORANINDA ARTIŞ YAPILDI: Yapılan SUT değişikliği ile Sağlık Hizmetleri İşlem Puanlarına Yönelik Olarak Sağlık Uygulama Tebliği düzenlemeleri kapsamında, sağlık hizmeti sunumunun sürekliliğinin sağlanmasını teminen SUT'ta yer alan diyaliz tedavilerinin de bulunduğu tüm paket işlem puanlarında ve diş işlem puanlarında yüzde 40 oranında artış yapıldı. Yoğun bakım tedavileri için resmi üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularına ödenen ilave oranlar ise yüzde 60'tan yüzde 100'e çıkarıldı.

GERİ ÖDEME BEDELLERİNDE YÜZDE 10'DAN YÜZDE 100'E KADAR DEĞİŞEN ORANLARDA ARTIŞ YAPILDI: Tıbbi Cihaz Fiyatlarında Yapılan Sağlık Uygulama Tebliği düzenlemeleri ile de genel sağlık sigortalıların yatarak tedavileri kapsamında sağlık hizmeti sunucuları tarafından kullanılan tıbbi malzeme geri ödeme bedellerinde yüzde 10'dan yüzde 100'e kadar değişen oranlarda artış yapılarak iyileştirme sağlandı.

YENİ BİR İLAÇ, YURT DIŞI İLAÇ LİSTESİNE EKLENDİ: Yurtdışından Temin Edilen İlaçlara Yönelik Olarak Sağlık Uygulama Tebliği düzenlemeleri kapsamında ise Lambert eaton miyastenik sendrom ve konjenital myastenik sendrom tanılı hastaların tedavisinde kullanılacak yeni bir ilaç, yurt dışı ilaç listesine eklendi.

GENETİK HASTALIKLAR İÇİN KATILIM PAYI MUAFİYETİ İLE GERİ ÖDEME KRİTERLERİ GÜNCELLENDİ: Ayrıca kas tutulumu gösteren söz konusu genetik hastalıklar için katılım payı muafiyeti ile geri ödeme kriterlerine ilişkin güncellemeler yapıldı. Nadir bir hastalık olan zellweger sendromu ve kalıtsal safra asit metabolizması bozuklukları tanılı hastaların tedavisinde kullanılan ilacın ise katılım payından muafiyeti ile kullanım koşullarına yönelik düzenlemeler yapılarak hastaların bu konudaki talepleri olumlu şekilde karşılandı."

YORUMLAR
500
Tıbbi malzeme geri ödeme bedellerinde yüzde yüze varan iyileştirmeler yapıldı Tıbbi malzeme geri ödeme bedellerinde yüzde yüze varan iyileştirmeler yapıldı Gamze Taşcıer, Sgk'daki İlaç ve Tıbbi Cihaz Soruşturmasını Sordu: 'Suç Duyurusunda Bulunulan İlgililer Arasında Kamu Görevlileri Var Mıdır?' Gamze Taşcıer, Sgk'daki İlaç ve Tıbbi Cihaz Soruşturmasını Sordu: 'Suç Duyurusunda Bulunulan İlgililer Arasında Kamu Görevlileri Var Mıdır?'
Kaynak: ANKA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tıbbi Malzeme Geri Ödeme Bedellerinde Yüzde 100'e Kadar Değişen Oranlarda İyileştirme Yapıldı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
10:48 Yeni günde de yükselişi sürdüren dolar 18,18 liradan satılıyor
10:48 Anlaşma tamam! Galatasaray'da Mauro Icardi transferi için gün sayılıyor
10:42 Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Ukrayna'dan 4 tahıl yüklü gemi daha hareket etti
10:36 Gülşen'in tutuklanması sonrası Ebubekir Sifil'in sözleri yeniden gündeme geldi: Namaz kılmayanlar öldürülebilir
10:23 Bakan Nureddin Nebati'den ABD'nin gönderdiği mektupla ilgili paylaşım: Endişe yaratması anlamsızdır
10:17 1 dakika bile forma giyemedi! Fenerbahçe, Caulker'ın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu
10:03 Bakan Mustafa Varank'tan Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösterenlere yanıt: Bundan kim, neden rahatsız olur?
10:05 MasterChef'te "hakaret" skandalı! "Gerizekalı" lafını duyan Mehmet Yalçınkaya çıldırdı
10:00 Altın ve gümüşten sonra en çok rağbet ona gösteriliyor! Platin metali, ithalatta rekor seviyeye ulaştı
09:56 Gülşen'in nöbetçi hakimliğe verdiği ifade ortaya çıktı: Bana ihtiyacı olan bir çocuğum var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 11:00:29. #1.12#
SON DAKİKA: Tıbbi Malzeme Geri Ödeme Bedellerinde Yüzde 100'e Kadar Değişen Oranlarda İyileştirme Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement