Tıbbi Malzeme Geri Ödeme Bedellerinde Yüzde 100'e Kadar Değişen Oranlarda İyileştirme Yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, genel sağlık sigortalıların yatarak tedavileri kapsamında sağlık hizmeti sunucuları tarafından kullanılan tıbbi malzeme geri ödeme bedellerinde yüzde 10'dan yüzde 100'e kadar değişen oranlarda artış yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i, Resmi Gazete'nin dünkü mükerrer sayısında yayınlandı.

Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, söz konusu tebliğ değişikliğiyle genel sağlık sigortalıların yatarak tedavileri kapsamında sağlık hizmeti sunucuları tarafından kullanılan tıbbi malzeme geri ödeme bedellerinde iyileştirmeler yapıldığı belirtildi. Açıklama şöyle:

"DİŞ İŞLEM PUANLARINDA YÜZDE 40 ORANINDA ARTIŞ YAPILDI: Yapılan SUT değişikliği ile Sağlık Hizmetleri İşlem Puanlarına Yönelik Olarak Sağlık Uygulama Tebliği düzenlemeleri kapsamında, sağlık hizmeti sunumunun sürekliliğinin sağlanmasını teminen SUT'ta yer alan diyaliz tedavilerinin de bulunduğu tüm paket işlem puanlarında ve diş işlem puanlarında yüzde 40 oranında artış yapıldı. Yoğun bakım tedavileri için resmi üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularına ödenen ilave oranlar ise yüzde 60'tan yüzde 100'e çıkarıldı.

GERİ ÖDEME BEDELLERİNDE YÜZDE 10'DAN YÜZDE 100'E KADAR DEĞİŞEN ORANLARDA ARTIŞ YAPILDI: Tıbbi Cihaz Fiyatlarında Yapılan Sağlık Uygulama Tebliği düzenlemeleri ile de genel sağlık sigortalıların yatarak tedavileri kapsamında sağlık hizmeti sunucuları tarafından kullanılan tıbbi malzeme geri ödeme bedellerinde yüzde 10'dan yüzde 100'e kadar değişen oranlarda artış yapılarak iyileştirme sağlandı.

YENİ BİR İLAÇ, YURT DIŞI İLAÇ LİSTESİNE EKLENDİ: Yurtdışından Temin Edilen İlaçlara Yönelik Olarak Sağlık Uygulama Tebliği düzenlemeleri kapsamında ise Lambert eaton miyastenik sendrom ve konjenital myastenik sendrom tanılı hastaların tedavisinde kullanılacak yeni bir ilaç, yurt dışı ilaç listesine eklendi.

GENETİK HASTALIKLAR İÇİN KATILIM PAYI MUAFİYETİ İLE GERİ ÖDEME KRİTERLERİ GÜNCELLENDİ: Ayrıca kas tutulumu gösteren söz konusu genetik hastalıklar için katılım payı muafiyeti ile geri ödeme kriterlerine ilişkin güncellemeler yapıldı. Nadir bir hastalık olan zellweger sendromu ve kalıtsal safra asit metabolizması bozuklukları tanılı hastaların tedavisinde kullanılan ilacın ise katılım payından muafiyeti ile kullanım koşullarına yönelik düzenlemeler yapılarak hastaların bu konudaki talepleri olumlu şekilde karşılandı."