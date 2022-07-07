Çameli Belediyesi bayrama hazır - Son Dakika
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Çameli Belediyesi bayrama hazır

07.07.2022 10:51
Çameli Belediyesi bayrama hazır

Kurban Bayramı tatili süresince vatandaşların mağdur olmaması önlemler alan Çameli Belediyesi, birçok biriminde nöbetçi ekipler oluşturarak halkın acil ihtiyaçlarını anında karşılayacak.

Kurban Bayramı tatili süresince vatandaşların mağdur olmaması önlemler alan Çameli Belediyesi, birçok biriminde nöbetçi ekipler oluşturarak halkın acil ihtiyaçlarını anında karşılayacak.

Çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan Başkan Cengiz Arslan, bayram süresince ortaya çıkacak talep ve aksaklıklara karşı belli sayıda personelin görev başında olacağını belirtti. Ayrıca Zabıta, Fen İşlerine Bağlı Temizlik personelleri ekiplerinin bir kısmı da ilgili yerlerde denetleme ve ihtiyaç halinde müdahalelerine devam edecek. Arslan, "İlgili birimlerimiz bayram boyunca hizmet vermeye devam edecek. Her zaman olduğu gibi bayramda da vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. İlgili birimlerimiz bayram boyunca hizmet vermeye devam edecek. Tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir şekilde bayram geçirmelerini temenni ediyorum" dedi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Kurban, Çameli, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çameli Belediyesi bayrama hazır - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çameli Belediyesi bayrama hazır - Son Dakika
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