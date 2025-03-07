Çameli\'de Kadın İstihdamını Destekleyen Proje Hayata Geçti

Ekonomi

Denizli'nin Çameli ilçesinde kadın istihdamını ve ekonomik kalkınmalarını desteklemek amacıyla 'Çameli Üreten Kadınlarla Kalkınıyor' projesi hayata geçiriliyor. Projenin sözleşmesi Çameli Kaymakamı Talha Tunahan Yıldırım, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, GEKA Genel Sekreteri Ümit Gülyağı ve projede yer alan kadınların katılımıyla imzalandı.

Çameli'nde kadın istihdamını desteklemek ve bölgeyi kalkındırmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,Çameli Belediyesi ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) iş birliği ile 'Çameli Üreten Kadınlarla Kalkınıyor' projesi hayata geçiriliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen proje, 2024 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından finanse ediliyor. Proje, 18 ayda tamamlanacak olan projenin 3 milyon 47 bin 549 TL'lik toplam bütçesinin, 2 milyon 423 bin 334 TL'si GEKA tarafından karşılanacak.

Projenin yürütücü kurumu Çameli Belediye Başkanlığı olurken, S.S. Çameli Elmalı Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Çameli Yerel Eylem Grubu Derneği, Çameli Halk Eğitimi Merkezi ve Çameli Üreten Kadınlar Derneği proje ortakları olarak yer alıyor.

Proje kapsamında, mevcut tekstil eğitim atölyesi modernize edilerek kapasitesi arttırılacak. Mevcut atölyenin makine parkı ve altyapısı geliştirilerek eğitim alan ve iş gücününe katılan kadınlar daha verimli çalışma imkanı bulacak. Bu sayede Çamelili kadınlar tekstil ve konfeksiyon alanlarında meslek sahibi olacak, üretim yaptıkları ürünlerle gelir elde edebilecek. Kadınların ekonomik ve sosyal hayata aktif katılımını destekleyen proje, ilçenin sürdürülebilir kalkınmasına önemli bir katkı sağlayacak. Ayrıca, Çameli Belediyesi tarafından atölye yakınında kurulacak bir çocuk bakım evi, projede yer alan kadınların çalışma şartlarını daha elverişli hale getirecek.

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Bu projeyi, ilçemizdeki tüm kadınların sosyoekonomik durumunu yükseltmek amacıyla başlattık. Burada çok büyük işler yapacağız, projeyi genişletecek bir sektör oluşturacağız. Belediyemiz olarak iş kıyafetlerimizi dahi bu atölyede üretilen ürünlerden temin edeceğiz. Kadınlarımıza her anlamda destek olmaya devam edeceğiz. Projemiz İlçemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

GEKA Genel Sekreteri Ümit Gülyağı ise projenin kadınların ekonomik yaşamda daha güçlü bir yer edinmesine katkı sağlayacağını belirterek, "Bu projeyle birlikte Çameli'de kadın istihdamını ve girişimciliğini destekleyerek, kadınlarımızın ekonomik bağımsızlığına katkı sunmayı amaçlıyoruz. GEKA olarak bölgemizde kalkınma odaklı projeleri desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Proje sayesinde Çameli'deki kadınlar, hem mesleki beceriler kazanacak hem de kendi ürettikleri ürünlerle ekonomik gücünü arttıracaktır. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki kadın istihdam oranının artması ve çalışan kadınların hayat standardının yükselmesi bekleniyor. - DENİZLİ