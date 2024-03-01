Çameli ilçesinde çiftçilere 5 bin adet zeytin fidanı dağıtıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Çameli ilçesinde çiftçilere 5 bin adet zeytin fidanı dağıtıldı

Çameli ilçesinde çiftçilere 5 bin adet zeytin fidanı dağıtıldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen 'Yeni Zeytin Bahçesi Tesisi' projesi kapsamında, Çameli ilçesindeki çiftçilere 5 bin adet zeytin fidanı dağıtıldı.

01.03.2024 14:16  Güncelleme: 14:22
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Denizli (İHA) – Denizli Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen "Yeni Zeytin Bahçesi Tesisi" projesi kapsamında, Çameli ilçesindeki çiftçilere 5 bin adet zeytin fidanı dağıtıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen "Yeni Zeytin Bahçesi Tesisi" projesi kapsamında, Çameli ilçesindeki çiftçilere yüzde 50 hibeli 5 bin adet zeytin fidanı dağıtımı yapıldı. Zeytin fidanı dağıtımı programı Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Adem Yavuz, Denizli Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden teknik personellerin ve vatandaşların yoğun katılımlarıyla gerçekleşti.

Dağıtılan fidanların Çameli ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağına işaret eden Belelediye Başkanı Cengiz Arslan, "Tarımı, üreticiyi ve hayvancılığı geliştirmeye yönelik projelerimiz düzenli olarak devam ediyor. İlçemiz, Denizli'miz ve ülkemiz ekonomisine verdikleri desteklerden dolayı Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüze ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Osman Zolan'a teşekkür ederiz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Çameli ilçesinde çiftçilere 5 bin adet zeytin fidanı dağıtıldı - Son Dakika
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