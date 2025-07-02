Çameli Kızılyaka Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Genel Kurulu Yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Çameli Kızılyaka Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Genel Kurulu Yapıldı

Çameli Kızılyaka Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Genel Kurulu Yapıldı
02.07.2025 14:05  Güncelleme: 14:07
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Çameli Kızılyaka Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Genel Kurul toplantısı Kaymakam Talha Tunahan Yıldırım ve Belediye Başkanı Cengiz Arslan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Zekeriya Acar ve yönetim kurulu yeniden seçilerek güven tazeledi.

Çameli Kızılyaka Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Genel Kurullu Toplantısı Çameli Kaymakamı Talha Tunahan Yıldırım ve Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan katılımlarıyla gerçekleşti. Yapılan Genel Kurul seçiminde Zekeriya Acar ve yönetim kurulu yeniden seçilerek güven tazeledi.

Çameli Kızılyaka Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Genel Kurullu yeni dönem kooperatif başkanını ve yönetim kurulunu belirlemek amacıyla bir araya geldi. Düzenlenen Genel Kurul Toplantısına Çameli Kaymakamı Talha Tunahan Yıldırım ve Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan'ın katılımıyla gerçekleşti. Yeni dönem başkan ve yönetim kurulunu belirlemek için gidilen sandıktan Zekeriya Acar ve yönetim kurulu yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Çameli Kızılyaka Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Genel Kurulunda açıklama yapan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Kooperatifimiz, ilçemize önemli katkılar sağlıyor. Emeği geçen tüm ekibe teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

denizli, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çameli Kızılyaka Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Genel Kurulu Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çameli Kızılyaka Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Genel Kurulu Yapıldı - Son Dakika
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