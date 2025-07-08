Çameli\'nde 100 Milyon TL\'lik Tarımsal Yatırım: Yenimahalle Göleti Açıldı

Denizli (İHA) – Denizli'nin Çameli ilçesinde tarımsal üretime büyük katkı sağlaması beklenen önemli bir yatırım daha hayata geçirildi. Çameli Belediyesi tarafından 100 milyon TL maliyetle inşa edilen Yenimahalle Göleti, bin 120 dekar tarım arazisini suyla buluşturacak.

Yatırımla ilgili açıklama yapan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Çameli ilçemizde tarımsal üretimi artıracak önemli bir projeyi daha tamamladık. 100 milyon TL'lik yatırımla inşa edilen Yenimahalle Göleti, 1120 dekar tarım arazisinin suya kavuşmasını sağlayacak. İlçemize hayırlı olsun" dedi.

Tamamlanan gölet sahasında incelemelerde bulunan AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, AK Parti İlçe Başkanı Cengiz Yılmaz ve AK Parti Çameli Koordinatörü Osman Koç, projenin bölge tarımına katkılarını yerinde değerlendirdi.

Tüm imalatları tamamlanan gölet, artık hizmet vermeye hazır olduğu belirtildi. - DENİZLİ