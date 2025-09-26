Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can gözaltına alındı - Son Dakika
Ekonomi

Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can gözaltına alındı

Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can gözaltına alındı
26.09.2025 01:23
Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinden çeşitli suçların işlendiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can gözaltına alındı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinde suç örgütü kurulduğu, örgüt aracılığı ile 'nitelikli dolandırıcılık', 'vergi kaçakçılığı' suçlarının işlendiği, kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulduğu, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik çok yönlü eylemler gerçekleştirildiği ve suç örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ettiği iddialarına ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

5 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Yürütülen soruşturma kapsamında Can Holding yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ'ın da aralarında olduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. 121 şirkete el konularak, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştı. Savcılık tarafından mahkemeye sevk edilenlerden 5'i tutuklanırken, Kenan Tekdağ ise ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

HOLDİNGİN YÖNETİM KURULU BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

İş Dünyası, Ekonomi, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can gözaltına alındı - Son Dakika
