Ekonomi

Çanakkale'de 33 arama ve 3 jeotermal kaynak işletme sahasının ihalesi yapılacak.

Çanakkale İl Özel İdaresinin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Şehrin Ezine, Ayvacık, Biga, Gökçeada, Lapseki, Bozcaada, Gökçeada, Çan, Merkez, Yenice ve Bayramiç ilçelerinde, büyüklükleri 273,45 ila 4 bin 963,98 hektar arasında, muhammen bedelleri ise 252 bin 620 lira 14 kuruş ila 3 milyon 311 bin 261 lira 95 kuruş arasında değişen 33 arama ve 3 jeotermal kaynak işletme sahasının ihalesi yapılacak.

İhaleler, açık teklif arttırma usulüyle Çanakkale İl Encümen Toplantı Salonu'nda 24 Temmuz Çarşamba günü 13.30'da başlayacak.