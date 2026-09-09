Çanakkale'de gıda denetimlerinde 1 milyon 18 bin lira ceza kesildi

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen gıda denetimlerinde uygunsuzluk tespit edilen işletmelere toplam 1 milyon 18 bin lira para cezası kesildi.

Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, vatandaşların güvenilir gıdaya erişimini sağlamak için denetimlerin aralıksız devam ettiği belirtildi.

İl genelinde geçen ay gıda işletmelerine yönelik 1156 denetim gerçekleştirildiği ifade edilen paylaşımda, uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 1 milyon 18 bin lira idari para cezası kesildiği kaydedildi.