Çanakkale'de Gıda, Hayvancılık ve Tarım Teknolojileri Festivali Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Çanakkale'de Gıda, Hayvancılık ve Tarım Teknolojileri Festivali Başladı

Çanakkale\'de Gıda, Hayvancılık ve Tarım Teknolojileri Festivali Başladı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde düzenlenen Gıda, Hayvancılık ve Tarım Teknolojileri Festivali, Yeni Pazar Yeri'nde törenle açıldı. Festivalde birçok sektörde faaliyet gösteren firmalar, ürün ve hizmetlerini tanıtma fırsatı bulacak.

03.05.2024 18:15
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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Gıda, Hayvancılık ve Tarım Teknolojileri Festivali başladı.

Ezine Kaymakamlığı, Ezine Belediyesi ve Ezine Ziraat Odası tarafından düzenlenen festival, Yeni Pazar Yeri'nde törenle açıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Ezine Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel ve Ziraat Odası Başkanı Serkan Zehir, festival kapsamında kurulan stantları gezdi.

4 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek festivalde gıdadan teknolojiye kadar çok sayıda sektörde faaliyet gösteren firma, ürün ve hizmetlerini konuklara tanıtma fırsatı bulacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Çanakkale'de Gıda, Hayvancılık ve Tarım Teknolojileri Festivali Başladı - Son Dakika

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