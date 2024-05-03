Çanakkale\'de Gıda, Hayvancılık ve Tarım Teknolojileri Festivali Başladı

Ekonomi

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Gıda, Hayvancılık ve Tarım Teknolojileri Festivali başladı.

Ezine Kaymakamlığı, Ezine Belediyesi ve Ezine Ziraat Odası tarafından düzenlenen festival, Yeni Pazar Yeri'nde törenle açıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Ezine Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel ve Ziraat Odası Başkanı Serkan Zehir, festival kapsamında kurulan stantları gezdi.

4 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek festivalde gıdadan teknolojiye kadar çok sayıda sektörde faaliyet gösteren firma, ürün ve hizmetlerini konuklara tanıtma fırsatı bulacak.