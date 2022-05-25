Çanakkale'deki trafiğe kayıtlı araç sayısı 251 bin oldu - Son Dakika
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Çanakkale'deki trafiğe kayıtlı araç sayısı 251 bin oldu

25.05.2022 16:12
Çanakkale'deki trafiğe kayıtlı araç sayısı 251 bin oldu

Çanakkale'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 251 bin 13 oldu.

Çanakkale'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 251 bin 13 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 43,6'sını otomobil, yüzde 36,7'sini motosiklet, yüzde 11,3'ünü kamyonet, yüzde 5,1'ini traktör, yüzde 2,4'ünü kamyon, yüzde 0,5'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü minibüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde 73,4, traktörde yüzde 13,2, otomobilde yüzde 4,1, otobüste yüzde 3,0, kamyonette yüzde 2,0 artarken minibüste yüzde 32,0 ve kamyonda yüzde 11,8 azaldı. Özel amaçlı taşıtta ise değişim olmadı. - ÇANAKKALE

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Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Çanakkale, Otomobil, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çanakkale'deki trafiğe kayıtlı araç sayısı 251 bin oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale'deki trafiğe kayıtlı araç sayısı 251 bin oldu - Son Dakika
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