Ezine Gıda İhtisas Organize Saniye Bölgesinde açılacak olan 52 fabrikanın ilki kasım ayında açılıyor. Açılacak olan ilk fabrikanın şimdiden 200 kişinin iş başvurusu kabul edildi. Başvurularında daha da kabul edileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Ezine, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Çanakkale ekonomi haberleri | Ezine Gıda İhtisas OSB'de ilk fabrika kasım ayında açılıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.