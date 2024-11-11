Çanakkale Havalimanı'nda 164 bin yolcu - Son Dakika
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Ekonomi

Çanakkale Havalimanı'nda 164 bin yolcu

Yılın ilk 10 ayında Çanakkale Havalimanı'nı 164 bin 712 yolcu kullandı, 548 uçuş gerçekleştirildi.

11.11.2024 15:47
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Çanakkale Havalimanı'ndan yılın ilk 10 ayında 164 bin 712 yolcunun yararlandığı bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çanakkale'de geçen ay yolcu trafiği 19 bin 760 oldu.

Ekim ayında, Çanakkale Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç ve dış hatlarda toplam 548'e ulaştı.

Kargo, posta ve bagajı kapsayan yük trafiği ise yine geçen ay toplam 59 ton olarak hesaplandı.

Yılın 10 ayında Çanakkale Havalimanı 164 bin 712 yolcu ile 5 bin 219 uçağa hizmet verdi. Bu süreçte taşınan yük trafiği 737 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA

Havacılık, Ekonomi, Ulaşım, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çanakkale Havalimanı'nda 164 bin yolcu - Son Dakika

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