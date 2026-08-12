Çanakkale Havalimanı'nda Temmuz'da 9.952 Yolcu - Son Dakika
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Çanakkale Havalimanı'nda Temmuz'da 9.952 Yolcu

Çanakkale Havalimanı\'nda Temmuz\'da 9.952 Yolcu
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Temmuz ayında Çanakkale Havalimanı 9.952 yolcuya hizmet verdi, uçak trafiği 802 oldu.

Çanakkale Havalimanı'nı temmuz ayında 9 bin 952 yolcu tercih etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Çanakkale Havalimanı'nın temmuz ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıklandı. Buna göre; Çanakkale Havalimanı'nda temmuz ayında toplam 9 bin 952 yolcuya hizmet verildi. Temmuz ayında Çanakkale Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği toplamda 802'ye ulaştı. Yılın ilk 7 aylık bilançosunda ise yolcu trafiği 71 bin 131, uçak trafiği ise bin 3 bin 926'ya yükseldi.

1 ayda 89 ton yük taşındı

Kargo, posta ve bagaj yükü taşınan Çanakkale Havalimanı'nın yük trafiği ise temmuz ayında toplamda 89 ton oldu. Yük trafiğinde yılın ilk 7 aylık bilançosu toplam 603 ton oldu.

Kaynak: İHA

Havacılık, Ekonomi, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çanakkale Havalimanı'nda Temmuz'da 9.952 Yolcu - Son Dakika

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