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Çanakkale Ticaret Borsası'nda Ayçiçeği Fiyatları - Son Dakika
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Çanakkale Ticaret Borsası'nda Ayçiçeği Fiyatları

Çanakkale Ticaret Borsası'nda yağlık ayçiçeğinin kilogramı ortalama 16,47 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ve ortalama fiyatlarının listesi ise şu şekildedir: Şeftali: 22,00 TL, Pirinç (luna): 26,20 TL, Pirinç (Osmancık): 35,59 TL, Pirinç (baldo): 43,25 TL, Buğday (aşurelik): 32,20 TL, Buğday yarması: 14,00 TL, Zeytinyağı (ham): 181,35 TL, Kuru soğan: 3,06 TL, Patates: 4,08 TL, Ayva: 25,36 TL, Kabak: 16,73 TL, Keçi sütü: 14,00 TL, İnek sütü: 13,38 TL. HTS: Hazır Tüccar Satışı, MTS: Müstahsilden Tüccara Satış.

Çanakkale Ticaret Borsası\'nda Ayçiçeği Fiyatları
17.01.2024 - 15:48,
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Çanakkale Ticaret Borsası'nda yağlık ayçiçeğinin kilogramı ortalama 16,47 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Ayçiçeği (yağlık)Kg16,47HTS
ŞeftaliKg22,00HTS
Pirinç (luna)Kg26,20HTS
Pirinç (Osmancık)Kg35,59HTS
Pirinç (baldo)Kg43,25HTS
Buğday (aşurelik)Kg32,20HTS
Buğday yarmasıKg14,00HTS
Zeytinyağı (ham)Kg181,35HTS
Kuru soğanKg3,06MTS
PatatesKg4,08MTS
AyvaKg25,36MTS
KabakKg16,73MTS
Keçi sütüLitre14,00MTS
İnek sütüLitre13,38MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

Kaynak: AA
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