16:09 • •
Çanakkale Ticaret Borsası'nda yağlık ayçiçeğinin kilogramı ortalama 16,47 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Ayçiçeği (yağlık)
|Kg
|16,47
|HTS
|Şeftali
|Kg
|22,00
|HTS
|Pirinç (luna)
|Kg
|26,20
|HTS
|Pirinç (Osmancık)
|Kg
|35,59
|HTS
|Pirinç (baldo)
|Kg
|43,25
|HTS
|Buğday (aşurelik)
|Kg
|32,20
|HTS
|Buğday yarması
|Kg
|14,00
|HTS
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|181,35
|HTS
|Kuru soğan
|Kg
|3,06
|MTS
|Patates
|Kg
|4,08
|MTS
|Ayva
|Kg
|25,36
|MTS
|Kabak
|Kg
|16,73
|MTS
|Keçi sütü
|Litre
|14,00
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|13,38
|MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış
Son Dakika › Ekonomi › Çanakkale Ticaret Borsası'nda Ayçiçeği Fiyatları - Son Dakika