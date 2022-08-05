Çanakkale Ticaret Borsası - Son Dakika
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Çanakkale Ticaret Borsası

05.08.2022 11:29
Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsasında cumhuriyet buğdayın kilogramı ortalama 8,70 liradan satıldı.

Çanakkale Ticaret Borsasında cumhuriyet buğdayın kilogramı ortalama 8,70 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Buğday (cumhuriyet)Kg8,70HTS
SamanKg1,00HTS
Zeytinyağı (ham)Kg44,67HTS
Zeytinyağı (sızma)Kg55,65HTS
Buğday (yemlik)Kg6,86MTS
İnek sütüLitre7,41MTS
Koyun sütüLitre10,00MTS
Keçi sütüLitre8,00MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Çanakkale, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çanakkale Ticaret Borsası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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