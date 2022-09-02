Çanakkale Ticaret Borsası - Son Dakika
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Çanakkale Ticaret Borsası

02.09.2022 14:24
Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsasında cumhuriyet cinsi buğdayın kilogramı ortalama 8,70 liradan satıldı.

Çanakkale Ticaret Borsasında cumhuriyet cinsi buğdayın kilogramı ortalama 8,70 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Buğday (cumhuriyet)Kg8,70HTS
Zeytinyağı (sızma)Kg59,25MTS
İnek sütüLitre7,90MTS
Koyun sütüLitre10,00MTS
Keçi sütüLitre8,00MTS
Kuru börülceKg20,99MTS
Süzme balKg52,09MTS
Ayçiçeği (yağlık)Kg12,77MTS
KabakKg5,00MTS
DomatesKg8,28MTS
SarımsakKg4,00MTS
PatlıcanKg6,38MTS
SalatalıkKg5,47MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Çanakkale, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çanakkale Ticaret Borsası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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