Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsasında luna pirincin kilogramı ortalama 18,32 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Pirinç (luna)
|Kg
|18,32
|HTS
|Pirinç (Osmancık)
|Kg
|23,00
|HTS
|Pirinç (baldo)
|Kg
|23,00
|HTS
|Pirinç (cameo)
|Kg
|11,88
|HTS
|Domates
|Kg
|3,11
|HTS
|Biber (kırmızı)
|Kg
|3,54
|HTS
|Arpa (yemlik)
|Kg
|6,22
|MTS
|Mısır (silajlık)
|Kg
|0,77
|MTS
|Buğday
|Kg
|7,80
|MTS
|Ayçiçeği (yağlık)
|Kg
|11,32
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|7,40
|MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
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