Çanakkale Ticaret Borsası - Son Dakika
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Çanakkale Ticaret Borsası

04.10.2022 18:42
Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsasında luna pirincin kilogramı ortalama 18,32 liradan satıldı.

Çanakkale Ticaret Borsasında luna pirincin kilogramı ortalama 18,32 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Pirinç (luna)Kg18,32HTS
Pirinç (Osmancık)Kg23,00HTS
Pirinç (baldo)Kg23,00HTS
Pirinç (cameo)Kg11,88HTS
DomatesKg3,11HTS
Biber (kırmızı)Kg3,54HTS
Arpa (yemlik)Kg6,22MTS
Mısır (silajlık)Kg0,77MTS
BuğdayKg7,80MTS
Ayçiçeği (yağlık)Kg11,32MTS
İnek sütüLitre7,40MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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Kaynak: AA

Çanakkale, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çanakkale Ticaret Borsası - Son Dakika

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