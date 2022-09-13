Çanakkale Ticaret Borsası - Son Dakika
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Çanakkale Ticaret Borsası

13.09.2022 18:26
Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsasında luna pirincin kilogramı ortalama 18,54 liradan satıldı.

Çanakkale Ticaret Borsasında luna pirincin kilogramı ortalama 18,54 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Pirinç (luna)Kg18,54HTS
Pirinç (baldo)Kg24,00HTS
Pirinç (cameo)Kg24,50HTS
Buğday (aşurelik)Kg12,89HTS
Buğday (kırmızı)Kg6,00MTS
Zeytinyağı (ham)Kg46,82MTS
Zeytinyağı (yemeklik)Kg50,00MTS
Zeytinyağı (sızma)Kg58,72MTS
DomatesKg2,35MTS
İnek sütüLitre5,63MTS
Koyun sütüLitre8,04MTS
Keçi sütüLitre7,16MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Çanakkale, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çanakkale Ticaret Borsası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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