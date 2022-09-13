Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsasında luna pirincin kilogramı ortalama 18,54 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Pirinç (luna)
|Kg
|18,54
|HTS
|Pirinç (baldo)
|Kg
|24,00
|HTS
|Pirinç (cameo)
|Kg
|24,50
|HTS
|Buğday (aşurelik)
|Kg
|12,89
|HTS
|Buğday (kırmızı)
|Kg
|6,00
|MTS
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|46,82
|MTS
|Zeytinyağı (yemeklik)
|Kg
|50,00
|MTS
|Zeytinyağı (sızma)
|Kg
|58,72
|MTS
|Domates
|Kg
|2,35
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|5,63
|MTS
|Koyun sütü
|Litre
|8,04
|MTS
|Keçi sütü
|Litre
|7,16
|MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
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