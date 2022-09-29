Çanakkale Ticaret Borsası - Son Dakika
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Çanakkale Ticaret Borsası

29.09.2022 12:40
Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 5,72 liradan satıldı.

Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 5,72 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Arpa (yemlik)Kg5,72MTS
Buğday (yemlik kırmızı)Kg6,00MTS
Biber (kırmızı)Kg8,00MTS
Zeytinyağı (ham)Kg38,00MTS
Zeytinyağı (sızma)Kg63,62MTS
Ayçiçeği (yağlık)Kg13,38MTS
İnek sütüLitre7,35MTS
Koyun sütüLitre9,99MTS
Keçi sütüLitre7,99MTS
ŞeftaliKg4,11MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

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Kaynak: AA

Çanakkale, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çanakkale Ticaret Borsası - Son Dakika

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