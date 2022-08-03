Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,32 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Kaynak: AA

Cumhuriyet, Çanakkale, Ekonomi, Son Dakika

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