Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,32 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Arpa (yemlik)
|Kg
|6,32
|HTS
|Buğday (yemlik)
|Kg
|6,90
|HTS
|Buğday (cumhuriyet)
|Kg
|9,00
|HTS
|Zeytinyağı (yemeklik)
|Kg
|45,22
|MTS
|Bakla
|Kg
|9,00
|MTS
|Kayısı
|Kg
|11,50
|MTS
|Kiraz
|Kg
|12,50
|MTS
|Vişne
|Kg
|11,50
|MTS
|Erik
|Kg
|11,00
|MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
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