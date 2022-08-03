Çanakkale Ticaret Borsası - Son Dakika
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Çanakkale Ticaret Borsası

03.08.2022 14:26
Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,32 liradan satıldı.

Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,32 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Arpa (yemlik)Kg6,32HTS
Buğday (yemlik)Kg6,90HTS
Buğday (cumhuriyet)Kg9,00HTS
Zeytinyağı (yemeklik)Kg45,22MTS
BaklaKg9,00MTS
KayısıKg11,50MTS
KirazKg12,50MTS
VişneKg11,50MTS
ErikKg11,00MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Çanakkale, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çanakkale Ticaret Borsası - Son Dakika

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