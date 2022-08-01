Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,34 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Arpa (yemlik)
|Kg
|6,34
|HTS
|Baldo pirinç
|Kg
|23,37
|HTS
|Kırık pirinç
|Kg
|12,50
|HTS
|Kanola
|Kg
|13,25
|HTS
|Buğday (kırmızı)
|Kg
|6,40
|HTS
|Zeytinyağı (yemeklik)
|Kg
|45,37
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|7,24
|MTS
|Koyun sütü
|Litre
|9,67
|MTS
|Keçi sütü
|Litre
|7,63
|MTS
|Kuru soğan
|Kg
|1,25
|MTS
|Patates
|Kg
|2,15
|MTS
|Karpuz
|Kg
|0,70
|MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
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