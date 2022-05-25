CANiK, ABD silah fuarında görücüye çıkıyor - Son Dakika
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CANiK, ABD silah fuarında görücüye çıkıyor

25.05.2022 10:12
CANiK, ABD silah fuarında görücüye çıkıyor

Samsun Yurt Savunma (SYS) bünyesinde faaliyet gösteren dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden CANiK, en yeni ürünlerini sergilemek üzere ABD'ye uçuyor.

Samsun Yurt Savunma (SYS) bünyesinde faaliyet gösteren dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden CANiK, en yeni ürünlerini sergilemek üzere ABD'ye uçuyor.

SYS'den yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Ulusal Silah Birliği NRA (National Rifle Association) tarafından her yıl düzenlenen ve av ve atıcılık alanında ürünlerin sergilendiği 151'inci "The NRA Annual Meetings & Exhibits - NRA Yıllık Konferans ve Fuarı"na katılıyor. 27-29 Mayıs'ta Teksas eyaletindeki Houston kentinde gerçekleştirilecek fuarda CANiK, METE SFx, METE SFT ve SFx RIVAL gibi yeni model tabancaların yanı sıra CANiK'in yüksek teknoloji ürünleri ile tanınan MECANiK markasının optiklerini ve resmi aksesuar programını sergileyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SYS Genel Müdürü C. Utku Aral, NRA Fuarı için büyük bir şova hazırlandıklarını belirterek, "Ulusal Silah Birliği'nin bu yıl 151'incisi düzenlenen, bölgenin en prestijli fuarı ve geleneksel buluşmasında yer aldığımız için heyecanlıyız. ABD özellikle avcılık ve atıcılık alanında önemli bir pazar. ABD savunma sanayi haricinde avcılık ve atıcılık pazarının büyüklüğü 38.6 milyar dolar. Bu rakam Türkiye'nin savunma harcamasının da üzerinde yer alıyor. Bu rakamlar göz önünde bulundurulduğunda bu fuarların önemi daha net anlaşılıyor. Biz de bu pazardan daha fazla pay almak için büyük beğeni toplayacağına inandığımız ürünlerimizle hazırlandık." ifadelerini kullandı.

ABD'de son dönemde büyük başarılara imza attıklarının altını çizen Aral, CANiK olarak önceki yıl ABD'ye ihracatta dünya 4'üncüsü iken 2021 yılında bir sıra yükselerek 3'üncü olduklarını hatırlattı.

Aral, sadece 2 yeni modelle kısa bir sürede 100 bin adet satış rakamlarını yakaladıklarını aktardı. Bu fuar sayesinde, en büyük pazar olan ABD'deki güçlerini daha da artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Aral, "NRA Fuarı'nın da etkisiyle yıl sonuna kadar ABD'ye 95 milyon dolarlık satış rakamına ulaşacağımızı öngörüyoruz. Bununla birlikte yalnızca ABD pazarında değil tüm dünyada kapsamlı pazarlama faaliyetlerimiz devam edecek. Bu kapsamda 2022 yılında 5 kıtada 18 global fuara katılım sağlayacağız. Aynı zamanda birçok ülkede demo faaliyetleri planladık." açıklamasında bulundu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi CANiK, ABD silah fuarında görücüye çıkıyor - Son Dakika


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