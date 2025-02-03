Canik Belediyesi İhtiyaç Sahibi Ailelere Mobilya Yardımı Yapıyor

Ekonomi

Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nda (CAMEK) üretilen mobilyaları ilçedeki ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelere ulaştırmaya devam ettiklerini söyledi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, CAMEK kursiyerler tarafından hazırlanan mobilyaları, ilçedeki ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelere ulaştırmayı sürdürdüklerini ifade etti. Kursiyerler tarafından uygulamalı eğitim programları kapsamında özenle hazırlanan mobilyaları ilçedeki ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelere ulaştırdıklarını, kurulumlarını gerçekleştirip kullanım için hazır hale getirdiklerini kaydeden Başkan İbrahim Sandıkçı, "CAMEK ile gönüllere ulaşıyoruz" dedi.

Mobilyalar özenle hazırlanıyor

Kursiyerler tarafından özenle hazırlanan mobilya takımlarını ilçedeki ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelere ulaştırmaya devam ettiklerini söyleyen Başkan İbrahim Sandıkçı, "CAMEK ile gönüllere ulaşıyor, hemşehrilerimizi meslek sahibi yapmaya devam ediyoruz. Uygulamalı eğitim programlarımız çerçevesinde kursiyerlerimiz tarafından özenle hazırlanan mobilya takımlarını ilçemizdeki ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelerimize ulaştırmayı sürdürüyoruz. 7 parçadan oluşan mobilya takımlarını hemşehrilerimize ulaştırıyor, kurulumlarını gerçekleştirerek kullanım için hazır hale getiriyoruz. CAMEK ile gönüllere dokunmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - SAMSUN