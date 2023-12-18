Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Marketleri Denetledi

Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki zincir ve yerel marketleri denetledi.

Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren zincir ve yerel marketlere yönelik denetimlerine ara vermeden devam etti. Canik'teki marketleri mercek altında alan zabıta ekipleri, marketlerde satışa sunulan ürünleri ve depolama alanlarını tek tek denetledi. Ürünlerin gramaj ve son tüketim tarihlerini kontrol eden, hijyen duruklarını inceleyen zabıta ekipleri, raf ile kasa fiyatlarını da karşılaştırdı. - SAMSUN