Canik'e 1,6 milyar TL'lik yatırım - Son Dakika
Canik'e 1,6 milyar TL'lik yatırım

Canik\'e 1,6 milyar TL\'lik yatırım
16.04.2026 13:44  Güncelleme: 13:45
Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, son 7 yılda ilçeye 1 milyar 609 milyon 595 bin liralık yatırım gerçekleştirdiklerini açıkladı. Yeni projelerle ilçenin sosyal yaşam alanlarını ve eğitim merkezlerini geliştirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, son 7 yılda ilçeye 1 milyar 609 milyon 595 bin liralık yatırım kazandırdıklarını açıkladı.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, yeni projeleri ve yatırımları ilçeye kazandırmaya devam ettiklerini ifade etti. Yüksek mali disiplin ilkesiyle gerçekleştirdikleri çalışmalarla, ilçeye sosyal yaşam alanlarından eğitim merkezlerine kadar birçok alanda geleceğe yönelik projeler ve yatırımlar kazandırdıklarını söyleyen Başkan İbrahim Sandıkçı, 7 yılda ilçeye 1 milyar 609 milyon 595 bin TL değerinde yatırım kazandırdıklarının altını çizdi. Belediyenin öz kaynaklarıyla yeni projeleri ve yatırımları ilçeye kazandırmaya devam ettiklerini vurgulayan Başkan İbrahim Sandıkçı, Canik'i her alanda ileriye taşımaya devam edeceklerini dile getirdi. Türkiye'de ilk ve örnek olan yatırımları hayata geçirmeyi sürdürdüklerini dile getiren Sandıkçı, "Canik'imize belediyemiz öz kaynaklarıyla 1 milyar 609 milyon 595 bin Türk lirası değerinde yatırım kazandırdık" dedi.

Karadeniz Bölgesi'nin en büyük macera parkı olma özelliğini taşıyan Canik Macera Parkı ve Canik Belediyesi Özel Çocuklar Misafirhanesi gibi yeni projelerin yapım ve tefrişat çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerine değinen Sandıkçı, "Canik'imizde eser ve hizmet seferberliğimizi sürdürüyoruz. İlçemizin hem bugününe hem de geleceğine değer katan projeleri hizmete sunuyoruz. Büyük bir gayret ve azimle gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla ilçemize belediyemiz öz kaynaklarıyla 1 milyar 609 milyon 595 bin Türk lirası değerinde yatırım kazandırdık. Planlı adımlarla yeni projeleri ve yatırımları hemşehrilerimizle buluşturmaya, her alanda daha güçlü bir Canik için çalışmaya, üretmeye ve ilçemize değer katmaya devam ediyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Canik'e 1,6 milyar TL'lik yatırım - Son Dakika

Osimhen’den büyük fedakarlık Osimhen'den büyük fedakarlık
Bebeğini öldüren annenin sözleri mahkemeyi buz kestirdi: 5 gün banyoda sakladım sonra çöpe attım Bebeğini öldüren annenin sözleri mahkemeyi buz kestirdi: 5 gün banyoda sakladım sonra çöpe attım
Kahramanmaraş’taki okul saldırısı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama
Günlerdir beklenen an geldi çattı Bu akşam nefesler tutulacak Günlerdir beklenen an geldi çattı! Bu akşam nefesler tutulacak
Yapamaz denileni de yaptı Zeynep Sönmez tarih yazmaya devam ediyor Yapamaz denileni de yaptı! Zeynep Sönmez tarih yazmaya devam ediyor
Mersin’de bir lise öğrencisi silahla yakalandı Mersin'de bir lise öğrencisi silahla yakalandı

13:00
Bakan Gürlek: Sosyal medyada 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alındı
Bakan Gürlek: Sosyal medyada 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alındı
12:38
MSB’den güncel tehditlere karşı stratejik hamle: Yeni komando tugayları kuruluyor
MSB’den güncel tehditlere karşı stratejik hamle: Yeni komando tugayları kuruluyor
12:29
14 yaşındaki okul saldırganı 5 silaha nasıl ulaştı Tutuklanan polis baba tek tek anlattı
14 yaşındaki okul saldırganı 5 silaha nasıl ulaştı? Tutuklanan polis baba tek tek anlattı
11:59
Okul saldırganı İsa Aras’ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım
Okul saldırganı İsa Aras'ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım
11:52
Kahramanmaraş’taki saldırganı arkadaşı anlattı
Kahramanmaraş'taki saldırganı arkadaşı anlattı
11:34
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı
SON DAKİKA: Canik'e 1,6 milyar TL'lik yatırım - Son Dakika
