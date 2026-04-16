Canik\'e 1,6 milyar TL\'lik yatırım

Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, son 7 yılda ilçeye 1 milyar 609 milyon 595 bin liralık yatırım kazandırdıklarını açıkladı.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, yeni projeleri ve yatırımları ilçeye kazandırmaya devam ettiklerini ifade etti. Yüksek mali disiplin ilkesiyle gerçekleştirdikleri çalışmalarla, ilçeye sosyal yaşam alanlarından eğitim merkezlerine kadar birçok alanda geleceğe yönelik projeler ve yatırımlar kazandırdıklarını söyleyen Başkan İbrahim Sandıkçı, 7 yılda ilçeye 1 milyar 609 milyon 595 bin TL değerinde yatırım kazandırdıklarının altını çizdi. Belediyenin öz kaynaklarıyla yeni projeleri ve yatırımları ilçeye kazandırmaya devam ettiklerini vurgulayan Başkan İbrahim Sandıkçı, Canik'i her alanda ileriye taşımaya devam edeceklerini dile getirdi. Türkiye'de ilk ve örnek olan yatırımları hayata geçirmeyi sürdürdüklerini dile getiren Sandıkçı, "Canik'imize belediyemiz öz kaynaklarıyla 1 milyar 609 milyon 595 bin Türk lirası değerinde yatırım kazandırdık" dedi.

Karadeniz Bölgesi'nin en büyük macera parkı olma özelliğini taşıyan Canik Macera Parkı ve Canik Belediyesi Özel Çocuklar Misafirhanesi gibi yeni projelerin yapım ve tefrişat çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerine değinen Sandıkçı, "Canik'imizde eser ve hizmet seferberliğimizi sürdürüyoruz. İlçemizin hem bugününe hem de geleceğine değer katan projeleri hizmete sunuyoruz. Büyük bir gayret ve azimle gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla ilçemize belediyemiz öz kaynaklarıyla 1 milyar 609 milyon 595 bin Türk lirası değerinde yatırım kazandırdık. Planlı adımlarla yeni projeleri ve yatırımları hemşehrilerimizle buluşturmaya, her alanda daha güçlü bir Canik için çalışmaya, üretmeye ve ilçemize değer katmaya devam ediyoruz" diye konuştu. - SAMSUN