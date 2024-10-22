CANiK, SAHA EXPO'da Yeni İşbirliklerine Odaklandı - Son Dakika
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Ekonomi

CANiK, SAHA EXPO'da Yeni İşbirliklerine Odaklandı

CANiK, SAHA EXPO Fuarı'nda son teknoloji ürünlerini sergileyip yeni iş birlikleri kurdu.

22.10.2024 13:16
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CANiK'in bağlı bulunduğu Samsun Yurt Savunma (SYS) Grup şirketleri, SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'na yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda ihtiyaç makamı ve şirketle yeni iş birliklerine odaklandı.

CANiK'ten yapılan açıklamaya göre, SAHA İstanbul tarafından organize edilen, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının destekleriyle düzenlenen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) kapılarını açtı.

Türk savunma sanayisinin gücünü yurt içinde ve yurt dışında başarıyla ortaya koyan CANiK ve bağlı bulunduğu SYS Grup şirketleri, fuara 574 metrekarelik alanda güçlü bir katılım sağladı.

Grup şirketleri CANiK, AEI Systems ve UNIROBOTICS, fuarda son teknoloji ürünlerini sergileyerek, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılarla yüksek nitelikli üretim faaliyetlerinin sonuçlarını buluşturdu.

Çok sayıda ihtiyaç makamı ve şirketle fuarda işbirliği görüşmeleri gerçekleştiren SYS Grup şirketleri, yeni ihracat fırsatlarının alt yapısını oluşturdu.

Platform üreticisi ve entegratör firmalarla bir araya gelen SYS Grup şirketleri, kendi sınıflarındaki özgün ve etkin kule ve silah sistemleriyle yeni projelerini sergiledi.

AEI Systems'in, kara, hava ve deniz platformlarında kullanılabilen gelişmiş silah sistemlerini bu görüşmelerde öne çıkan konular arasında yer aldı. Düşük geri tepmeli 30x113 mm orta kalibre top VENOM LR'nin farklı platformlara entegrasyonuna yönelik adımlar atıldı. UNIROBOTICS'in modern muharebe alanındaki ihtiyaçları karşılayan TRAKON Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri için de çeşitli görüşmeler gerçekleştirildi.

Ağır makinalı silah susturucu ve MECANIK MO X Large optik tanıtıldı

Fuar kapsamında, ağır makineli tüfekler için üretilen katma değerli aksesuarlar Türkiye'de ilk kez tanıtıldı. Ağır makinalı silah susturucu ve MECANIK MO X Large optik fuarda sergilendi.

Hafif silah ürün grubunda kısa süre önce METE MC9 serisinin yeni versiyonlarını duyuran CANiK, MC9 L ve MC9 LS modellerini bu kez Türkiye'de vitrine çıkardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SYS Grup - CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, Türk savunma sanayisinin geldiği noktanın gurur verici bir yansımasını SAHA EXPO'da bir kez daha gözlemleme fırsatı bulduklarını belirtti.

Aral, "CANiK ve bağlı bulunduğu SYS Grup olarak, standımızda en son teknoloji ürünlerimizi sergileyerek, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılarla bir araya geldik. Fuarda özellikle AEI Systems ve UNIROBOTICS ile birlikte, kara, hava ve deniz platformlarına entegre edilebilecek yenilikçi sistemlerimiz büyük ilgi gördü." ifadelerini kullandı.

Yılın son çeyreğine girerken, 2024 başında koydukları ihracat ve satış hedeflerine ulaşmanın haklı gururunu yaşadıklarını vurgulayan Aral, "SAHA EXPO, 2025 hedeflerimize giden yolda önemli bir durak niteliğindedir. Ayrıca, Türkiye'nin 2024 savunma sanayi ihracatı hedeflerine ulaşılmasına katkı sağlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. SYS Grup olarak, savunma sanayinin öncüleri arasındaki rolümüzü sürdürmeye kararlıyız." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Havacılık, Güvenlik, istanbul, Ekonomi, İhracat, Samsun, Güncel, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi CANiK, SAHA EXPO'da Yeni İşbirliklerine Odaklandı - Son Dakika

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