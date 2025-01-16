Canik'te Hak Sahipleri Yeni Evlerine Kavuştu - Son Dakika
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Ekonomi

Canik'te Hak Sahipleri Yeni Evlerine Kavuştu

Canik\'te Hak Sahipleri Yeni Evlerine Kavuştu

Samsun'un Canik ilçesinde Soğuksu Mahallesi'ndeki hak sahibi vatandaşlar, gerçekleştirilen kura çekimi ile yeni konutlarına kavuştu. 3. kura çekim töreni, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından online olarak yapıldı.

16.01.2025 13:05  Güncelleme: 13:07
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Samsun Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'ndeki hak sahibi vatandaşlar, düzenlenen kura çekimiyle yeni evlerine kavuştu.

Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'ndeki hak sahibi vatandaşlar yeni evlerine kavuştu. Canik Belediyesi'nin merkezi hükümet yatırımları çerçevesinde ilçeye kazandırdığı Şehr-i Bahçe Konutları'ndan, Soğuksu Mahallesi'ndeki hak sahibi vatandaşlara teslim edilmek üzere gerçekleştirilen kura çekimi töreninin ardından, Soğuksu Mahallesi'ndeki hak sahibi vatandaşların yeni konutları belirlendi. Soğuksu Mahallesi'ndeki hak sahibi vatandaşlar için üçüncüsü gerçekleştirilen kura çekim töreniyle Canikli vatandaşlar, yeni evlerine kavuşmanın heyecan ve sevincine ortak oldu.

3. kura töreni gerçekleştirildi

Canik'te depreme dayanıklı bir şehir yapısı oluşturmak için yoğun bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Soğuksu Mahallemizdeki hak sahibi hemşehrilerimiz için üçüncü kura çekim töreni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kentsel Dönüşüm Başkanlığımız tarafından gerçekleştirildi. Hemşehrilerimizin yaşam güvenliği birinci önceliğimiz. Depreme dayanıklı, güvenli ve modern yaşam alanlarını ilçemizde kazandırmak için Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Halit Doğan ile birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Her zaman olduğu gibi eser ve hizmet belediyeciliği anlayışıyla çalışmaya devam ederek, yeni projelerle ilçemize değer katmayı sürdüreceğiz" dedi.

Hak sahibi vatandaşların mutluluğu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nda noter huzurunda çevrimiçi gerçekleştirilen ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanan Soğuksu Kentsel Dönüşüm Projesi 4. Etap 3. Tur Kura Çekim Töreni ile Soğuksu Mahallesi'ndeki hak sahibi vatandaşların yeni evleri belirlendi. Canik ilçesinde yoğun ilgiyle takip edilen kura çekim töreninde Soğuksu Mahallesi'ndeki hak sahibi vatandaşlar yeni evlerine kavuşmanın mutluluğuyla emeği geçen herkese teşekkür etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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