Canik\'te Soğuk Gıda Denetimleri Aralıksız Sürüyor

Samsun'un Canik ilçesinde, vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıda tüketimini sağlamak amacıyla marketlerdeki soğuk gıda ürünlerine yönelik kapsamlı denetim yapıldı.

Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren yerel ve zincir marketlerdeki süt, et, deniz ürünleri gibi soğuk gıda zincirine ait ürünleri titizlikle inceledi. Denetimlerde ürünlerin son tüketim tarihi, gramajı ve raf-kasa fiyat uygunluğu kontrol edildi.

Ekipler, ürünlerin yer aldığı reyonlardaki soğutucuların ve dondurucuların derecelerini ölçerek, gıdaların uygun saklama şartlarında muhafaza edilip edilmediğini de değerlendirdi. Denetimler kapsamında ayrıca hijyen şartları gözden geçirilerek genel market düzenine yönelik kontroller sağlandı.

Marketlerde alışveriş yapan vatandaşların sağlığını korumayı amaçlayan Canik Belediyesi zabıta ekiplerinin denetimlerini aralıksız sürdüreceği bildirildi. - SAMSUN