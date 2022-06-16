CANiK yüzde 60 büyüyerek ihracatta ilk 10'da yer alan tek silah üreticisi oldu - Son Dakika
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CANiK yüzde 60 büyüyerek ihracatta ilk 10'da yer alan tek silah üreticisi oldu

16.06.2022 12:25
CANiK yüzde 60 büyüyerek ihracatta ilk 10'da yer alan tek silah üreticisi oldu

CANiK markasıyla, dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden olan Samsun Yurt Savunma (SYS), Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin açıkladığı "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı" listesindeki yükselişiyle yeni rekorlara imza attı.

CANiK markasıyla, dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden olan Samsun Yurt Savunma (SYS), Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin açıkladığı "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı" listesindeki yükselişiyle yeni rekorlara imza attı. İhracatını yüzde 60 artıran SYS, listede 368'den 311'inciliğe yükseldi. SYS savunma sanayi ihracatında da ilk 10 arasında yer alırken, listedeki tek silah üreticisi olma başarısı elde etti.

Samsun Yurt Savunma (SYS) bünyesinde faaliyet gösteren dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden CANiK, ihracattaki hızlı yükselişiyle Türkiye'nin gururu olmaya devam ediyor. Dünyanın dört bir yanındaki 69 ülkeye ihracat gerçekleştiren CANiK, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) açıkladığı "Türkiye'nin 1000 ihracatçısı" listesinde 368'inci sıradan 311'inciliğe yükseldi. SYS yeni bir rekora daha imza atarak savunma sanayi ihracatında ilk 10 arasında yer alırken, listedeki tek silah üreticisi olma başarısı elde etti. Önceki yıl 49.8 milyon dolar gelir elde ederken 2021 ihracatını yüzde 60 artırarak 100 milyon doların üzerinde gelir elde eden SYS, TİM verilerine göre en hızlı büyüyen üçüncü şirket oldu. İhracattaki rekorlarına hız kesmeden devam eden şirket, 2022'de yerli ve milli uçaksavar CANiK M2 QCB ve yeni ürünleri ile daha üst sıralarda olmayı hedefliyor.

"Üretimimizin yüzde 95'ini ihraç ediyoruz"

SYS Genel Müdürü C. Utku Aral, "Türk savunma ve havacılık sanayinin yükselen değeri, tüm dünyanın ilgi odağı haline gelmiş durumda. Biz de CANiK markamızla, ihracatta büyümeye odaklanarak, Türkiye'nin dünyadaki savunma sanayi alanında gücünü temsil ettiğimiz için gurur duyuyoruz. Üretiminin yüzde 95'ini 69 ülkeye ihraç eden bir şirket olarak çözümlerimizle markalar arasındaki ekosisteme katkı sağlıyoruz. Geçen yıl ABD'ye ihracatta dünya 3'üncüsü olma başarısını elde ettik. Yılda 450 bin tabancaya ilaveten geliştirdiğimiz yüzde yüz yerli ve milli uçaksavarımız ile dünya endüstri devleri arasında yer almaya devam ediyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

CANiK yüzde 60 büyüyerek ihracatta ilk 10'da yer alan tek silah üreticisi oldu
CANiK yüzde 60 büyüyerek ihracatta ilk 10'da yer alan tek silah üreticisi oldu
CANiK yüzde 60 büyüyerek ihracatta ilk 10'da yer alan tek silah üreticisi oldu
CANiK yüzde 60 büyüyerek ihracatta ilk 10'da yer alan tek silah üreticisi oldu
CANiK yüzde 60 büyüyerek ihracatta ilk 10'da yer alan tek silah üreticisi oldu

YORUMLAR
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Bursa'da e-ticaret ve e-ihracat konulu konferans gerçekleştirildi Bursa'da e-ticaret ve e-ihracat konulu konferans gerçekleştirildi Esnafın kayıtlı ihracat yapmasının önü açıldı Esnafın kayıtlı ihracat yapmasının önü açıldı
Kaynak: İHA

İhracat, Türkiye, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi CANiK yüzde 60 büyüyerek ihracatta ilk 10'da yer alan tek silah üreticisi oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: CANiK yüzde 60 büyüyerek ihracatta ilk 10'da yer alan tek silah üreticisi oldu - Son Dakika
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