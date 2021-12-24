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Canikli'den 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' sistemine yönelik değerlendirme - Son Dakika

Canikli'den 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' sistemine yönelik değerlendirme

24.12.2021 00:58
Canikli'den 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' sistemine yönelik değerlendirme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" sistemine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" sistemine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli, 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' sistemi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Canikli, sistemin hazinenin kaynaklarını zenginlere aktarmadığını, garibanınsa döviz sahibini fonladığı bir karanlık düzen olmadığını belirterek, "Kur Korumalı TL Mevduat sistemi, hazinenin kaynaklarını zenginlere mi aktarmaktadır? Bu sistem, garibanın döviz sahibini fonladığı saçma sapan karanlık bir düzen midir? Baştan söyleyelim. Bu iki sorunun da cevabı kocaman bir 'hayır'dır. Açıklayalım. Bu sistemin temel araçlarından birisi, döviz tevdiat hesabını vadeli TL mevduat hesabına dönüştüren kişiye, vade başı ile vade sonu arasındaki kur farkının, vade sonunda hesaplanan faiz tutarından büyük olması halinde aradaki farkın hazine tarafından ödenmesidir. İlk bakışta, kur farkının faiz tutarını aşan kısmının, Hazine tarafından, vadeli TL hesap sahibi olan kişiye ödendiği gibi bir görüntü ortaya çıksa da gerçek tablo çok farklıdır. Somutlaştıralım" dedi.

"Kur farkının faiz oranının üzerinde gerçekleşmesi halinde de mevduat sahibine, aradaki fark kadar ilave ödeme yapılmaktadır"

Canikli, kur farkının faiz oranının üzerinde gerçekleşmesi halinde mevduat sahibine aradaki fark kadar ilave ödeme yapılmakta olduğunu ifade ederek, "Bu sistem yerine, reel faizin 0, nominal faizin enflasyon oranı kadar olduğu geleneksel faiz politikasının uygulandığı bir sistem yürütülmüş olsaydı, vadeli TL mevduat sahibi vade sonunda, enflasyon oranı kadar garantili bir faiz geliri elde edecekti. Yeni sistemde ise aynı mevduat sahibi, enflasyon oranından daha düşük orandaki politika faizi oranında garantili faiz geliri elde etmektedir. Kur farkının faiz oranının üzerinde gerçekleşmesi halinde de mevduat sahibine, aradaki fark kadar ilave ödeme yapılmaktadır. Rakamlandıralım, varsayalım ki enflasyon oranı yüzde 21, politika faiz oranı yüzde 14, 12 aylık dönemdeki kur değişim oranı a) yüzde 12, b) yüzde 16 olsun. Geleneksel faiz politikasının uygulandığı sistemde, bankada 100 bin TL mevduatı olan bir kişi dönem sonunda, garantili olarak 21 bin TL faiz geliri elde edecektir. Eğer devlet, yatırımları teşvik etmek amacıyla, yatırımcının finansman maliyetinin bir bölümünü üstlenmek ve sübvanse etmek istiyorsa, bu tutar Hazine tarafından yatırımcıya ödenecektir" notunu düştü.

"Yatırımcı, politika faiz oranı olan yüzde 14'lük orandan kredi kullanacağı için de yatırımcıya Hazine'den ayrıca bir destek ödemesi yapılmayacaktır"

Devletin yüzde 21'lik faiz oranının yüzde 7'lik kısmını sübvanse etmek istediğinde bu durumda yatırımcıya hazineden 7 bin TL ödeme yapılacağının altını çizen Canikli, "Diyelim ki devlet, yüzde 21'lik faiz oranının yüzde 7'lik kısmını sübvanse etmek istesin. Bu durumda yatırımcıya Hazine'den 7 bin TL ödeme yapılacaktır. Yatırımcının finansman yükü de yüzde 21'den yüzde 14'e düşmüş olacaktır. (Basitleştirmek için banka komisyon ve masrafları ihmal edilmiştir.) Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat sisteminde ise, aynı mevduat sahibi 12 aylık dönemde garantili olarak 14 bin TL faiz geliri elde edecektir. Eğer a) şıkkı gerçekleşirse, yani 12 aylık dönemde dolar kuru yüzde 12 oranında artarsa, 12 bin TL'lik kur farkı ortaya çıkacaktır. 12 bin TL'lik kur farkı, 14 bin TL'lik garantili faizden küçük olduğu için Hazine tarafından mevduat sahibine ödeme yapılmayacaktır. Yatırımcı, politika faiz oranı olan yüzde 14'lük orandan kredi kullanacağı için de yatırımcıya hazineden ayrıca bir destek ödemesi yapılmayacaktır. Eğer b) şıkkı gerçekleşirse, yani 12 aylık dönemde dolar kuru yüzde 16 oranında artar ise 16 bin TL'lik kur farkı ortaya çıkacaktır. 16 bin TL'lik kur farkı, faiz gelirinden büyük olduğu için aradaki fark olan 2 bin TL, hazine tarafından mevduat sahibine ödenecektir" diye konuştu.

"Bu sistemde gariban, döviz sahibini fonlamamakta, tam aksine zengin mevduat sahibi, yatırımcıyı sübvanse etmektedir"

Canikli, Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat sistemine yönelik açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Yatırımcı bu sistemde, politika faiz oranı olan yüzde 14 üzerinden, yani enflasyon oranından 7 puan daha düşük bir oranda kredi kullanacağı için hazine tarafından yatırımcıya herhangi bir destek ödemesi yapılmayacaktır. Açıkça ortaya konulduğu üzere, Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat sisteminde, yatırımcıya aktarılacak finansman desteği hazine tarafından değil bu sistem tarafından karşılanmaktadır. Bu sistemde, kur farkının faiz gelirinden yüksek olması nedeniyle, mevduat sahibine hazine tarafından aktarılan kaynak, esasında, yatırımcıya fiilen aktarılan finansman desteğine dönüşmektedir. Özetlemek gerekirse, bu sistemde gariban, döviz sahibini fonlamamakta, tam aksine zengin mevduat sahibi, yatırımcıyı sübvanse etmektedir." - ANKARA

Türk Lirası, Enflasyon, AK Parti, Döviz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Canikli'den 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' sistemine yönelik değerlendirme - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Canikli'den 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' sistemine yönelik değerlendirme - Son Dakika
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