Çankırı'da eylülde ihracat 36 milyon 956 bin dolar oldu, lastik imalatı ilk sırada - Son Dakika
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Çankırı'da eylülde ihracat 36 milyon 956 bin dolar oldu, lastik imalatı ilk sırada

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Çankırı'da eylülde 36 milyon 956 bin dolarlık ihracat, 23 milyon 306 bin dolarlık ithalat yapıldı; dış ticaret fazlası 13 milyon 650 dolar oldu. İhracatta 24 milyon 78 bin dolarla lastik imalatı ilk sırada yer alırken, en fazla ihracat Birleşik Krallık'a yapıldı.

Çankırı'da eylül ayında 36 milyon 956 bin dolarlık ihracat, 23 milyon 306 bin dolarlık da ithalat gerçekleştirildi. Kentin ihracatında lastik imalatı ilk sırada yer alırken, en fazla ihracat Birleşik Krallık'a yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2026 dönemine ilişkin dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Genel ticaret sistemi kapsamında hazırlanan geçici verilere göre Çankırı'nın ihracatı 36 milyon 956 bin dolar, ithalatı ise 23 milyon 306 bin dolar oldu. Kentin dış ticaret fazlası 13 milyon 650 bin dolar olarak gerçekleşti. Eylül ayı ihracatında 24 milyon 78 bin dolarla iç ve dış lastik imalatı ilk sırada yer aldı. Bu sektörü 6 milyon 696 bin dolarla makarna, şehriye, kuskus ve benzeri unlu mamullerin imalatı takip etti. Ana demir ve çelik imalatı ise 1 milyon 742 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı. Kentten 43 farklı ürün grubunda ihracat gerçekleştirildi.

İthalatta ise 5 milyon 835 bin dolarla diğer özel maksatlı makinelerin imalatı ilk sırada yer aldı. Bunu 5 milyon 308 bin dolarla birincil formda plastik ve sentetik kauçuk imalatı, 3 milyon 143 bin dolarla diğer çok yıllık bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi takip etti. Eylül ayında 32 farklı ürün grubunda ithalat yapıldı.

Çankırı'dan eylül ayında 83 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirildi. En fazla ihracat yapılan ülke 6 milyon 619 bin dolarla Birleşik Krallık oldu. İkinci sırada 6 milyon 71 bin dolarla Almanya, üçüncü sırada ise 3 milyon 135 bin dolarla Somali yer aldı. Aynı dönemde Çankırı'ya 26 farklı ülkeden ithalat yapıldı. İthalatta 5 milyon 484 bin dolarla Çin ilk sırada bulunurken, bu ülkeyi 2 milyon 712 bin dolarla Avusturya ve 2 milyon 452 bin dolarla Tayland takip etti.

Kaynak: İHA
Birleşik KrallıkİhracatEkonomiÇankırıGüncelSon Dakika

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