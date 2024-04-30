Çankırı'da Mart Ayında İhracat Yüzde 14 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Çankırı'da Mart Ayında İhracat Yüzde 14 Arttı

Çankırı\'da Mart Ayında İhracat Yüzde 14 Arttı

Çankırı'da Mart ayında yapılan ihracat 37 milyon 442 bin dolar olarak açıklandı. İhracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,0 artış gösterdiği belirtildi. İç ve dış lastik imalatı ürün grubu en fazla ihracat yapılan kategori oldu.

30.04.2024 17:28
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Çankırı'da Mart ayında yapılan ihracat 37 milyon 442 bin dolar olarak açıklandı. Mart ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,0 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından verilen bilgiye göre, Çankırı'da ihracat geçen yılın Mart ayına göre yüzde 14,0 arttı. 2024 yılı Mart ayında Çankırı'dan yapılan ihracat 37 milyon 442 bin dolar olarak açıklandı. Mart ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,0 arttı. Çankırı'nın ithalatı ise 12 milyon 660 bin dolar ile geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 azaldı. Mart ayında İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 295,8 oldu.

Çankırı'dan gerçekleşen ihracatın "ISIC Rev4" ürün sınıflamasına göre dağılımı incelendiğinde ilk sırada 27 milyon 526 bin dolar ile iç ve dış lastik imalatı ürün grubu yer aldı. Bu ürün grubunu 5 milyon 205 bin dolar ile makarna, şehriye, kuskus ve benzeri unlu mamullerin imalatı ve 1 milyon 291 bin dolar ile ana demir ve çelik imalatı ürün grubu takip etti. Mart ayında Çankırı'dan ISIC Rev4 sınıflamasına göre 51 farklı ürün grubundan ihracat gerçekleşti.

İthalat ise 59 farklı ürün grubunda gerçekleşti. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Çankırı'da Mart Ayında İhracat Yüzde 14 Arttı - Son Dakika

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