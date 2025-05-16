Çankırı\'da Nisan\'da 202 Konut Satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Çankırı'da Nisan ayında 202 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Nisan ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. TÜİK Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre, Nisan ayında Çankırı genelinde konut satışları 202 adet oldu. Konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre 112 adet arttı. Merkez ilçesinde Nisan ayında 130 adet konut satıldı. Çankırı merkez ilçesinde satılan konut sayısının Çankırı genelindeki payı yüzde 64,4 oldu. Nisan ayında Çankırı genelinde ipotekli konut satışları 27 adet olarak açıklandı. İpotekli konut satışlarının geçen yılın aynı ayına göre 21 adet arttı. İpotekli satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 13,4 oldu. İpotekli satılan konutların 3 tanesi ilk defa satılan konutlardan oluşurken diğer 24 tanesinin ise ikinci el satış oldu. Diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre 91 adet artarak 175 adet oldu. Nisan ayında diğer satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 86,6 oldu. Nisan ayında Çankırı genelinde ilk el satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 32 adet artarak 48 adet oldu. İlk kez satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 23,8 oldu. Çankırı genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre 80 adet artarak 154 adet oldu. Çankırı'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 76,2 oldu. - ÇANKIRI