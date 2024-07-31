Çankırı\'da Yetiştirilen Kızılırmak Kavunu Tezgahlarda Yerini Aldı

Ekonomi

Çankırı'da yetiştirilen ve lezzetiyle ön plana çıkan Kızılırmak kavunu tezgahlarda yerini aldı.

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde yetiştirilen 'on dilim' olarak bilinen kavun, hasat edildi. Geçen yıla göre rekoltesi artan kavun tezgahlarda yerini almaya başladı. Kilogramı 10 TL'ye satılan kavun, maliyetlerinden dolayı üreticilerin beklentisini karşılamadı.

"Gitmiş olduğu il, ilçe ve köylerden şikayet gelmez"

Kızılırmak kavununun lezzetiyle büyük ilgi gördüğünü kaydeden Kadir Sarı, "Kızılırmak ilçesinde on dilim cinsi kavun ekilir. Şu anda kavun pazarında ihtiyaca cevap verecek şekilde Türkiye geneline römork hesabı satılmaktadır. Gitmiş olduğu il, ilçe ve köylerden şikayet gelmez, tat oranı güzel. Maliyetten, mazottan, gübreden, ilaçtan ve işçilikten üretici olarak beklentimizi karşılamadı" dedi. - ÇANKIRI