Çankırı'nın Orta ilçesindeki organize sanayi bölgesi ile ilçeye tersine göç hedefleniyor - Son Dakika
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Ekonomi

Çankırı'nın Orta ilçesindeki organize sanayi bölgesi ile ilçeye tersine göç hedefleniyor

Çankırı\'nın Orta ilçesindeki organize sanayi bölgesi ile ilçeye tersine göç hedefleniyor

Çankırı'nın Orta ilçesinde altyapı çalışmaları devam eden organize sanayi bölgesindeki fabrikaların hayata geçmesi ile ilçeye tersine göç yaşanması hedefleniyor. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından, yer tahsisleri yapılan firmalar fabrikalarını inşa etmeye başlayacak.

30.05.2024 10:32  Güncelleme: 10:34
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Çankırı'nın 3 bin nüfusa sahip Orta ilçesinde altyapı çalışmaları devam eden organize sanayi bölgesindeki fabrikaların hayata geçmesi ile ilçeye tersine göç yaşanması hedefleniyor.

Çankırı'nın Orta ilçesinde 2016 yılında projesine başlanılan Orta Organize Sanayi Bölgesi'nde altyapı çalışmaları yüzde 48'e ulaştı. 3 bin nüfusa sahip ilçede kurulan OSB'deki altyapı çalışmalarının Temmuz ayında bitmesi hedefleniyor. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından, yer tahsisleri yapılan firmalar fabrikalarını inşa etmeye başlayacak. 53 adet sanayi parseliyle biçimlendirilen ve 3 bin 600 metrekare ile 43 bin metrekare aralarında parsel ölçülerine sahip olacak OSB, oto yedek parça, kumaş, paketleme, küçük ev aletleri gibi firmalara ev sahipliği yapacak. Organize sanayi bölgesindeki çalışmaları yerinde inceleyen Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, oluşacak istihdam imkanı ile ilçeye tersine göçün başlamasını hedeflediklerini söyledi.

'İstanbul ve Ankara'da yaşayan vatandaşlarımız dönmek istiyor'

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Ömer Bezci, "Bir ilçenin gelişim için en önemli şeylerden bir tanesi sanayi. Eskiden böyle bir yatırım kararı çıkartmışlar, belli bir seviye ye de getirmişler. Ben de yaklaşık iki aydır buradayım. Bundan öncesine kadar yüzde 12 olan alt yapı çalışmaları bugün yüzde 48 seviyesine yükseldi. Allah nasip ederse Temmuz ayı içerisinde alt yapıyı tamamen bitiriyoruz. Ciddi olduğunu düşündüğümüz, 6-7 firmaya da yer tahsisi yaptık. Bu firmaların 3 tanesi Temmuz ayında burada temel atacak. Allah'ın izniyle fabrika bacaları tütmeye başlayacak. Oto yedek parça, kumaş, paketleme, küçük ev aletleri yapacak fabrikalar olacak. Bizim ilçemizdeki vatandaşların birçoğu Ankara ve İstanbul'da yaşıyor. Bu insanların büyük bir kısmı Orta ilçesine dönmek istiyorlar. Onların beklentileri burada iş sahası ve konut olması. Bu yatırımla tersine göç bekliyoruz" dedi. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Çankırı'nın Orta ilçesindeki organize sanayi bölgesi ile ilçeye tersine göç hedefleniyor - Son Dakika

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